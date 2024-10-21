HowHow拿到001號！　收《獵人》卡牌「拍出1劇情」網全服了：真粉無誤

記者田暐瑋／綜合報導

麥當勞聯手《獵人》推出一系列周邊，許多KOL收到全套卡包的公關品，其中有部分網紅因沒看過《獵人》加上失言而被炎上。HowHow稍早也PO出收到公關品影片，不只自拍《獵人》漫畫中的「百萬輪迴貓」情節小短劇，有網友驚訝發現他收到的卡盒上編號竟然是001，讚嘆「這才是看過獵人吧」、「最有資格拿001的KOL」。

▲HowHow也收到《獵人》卡牌。（圖／翻攝自HowHow IG）



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網友陸續出征收到《獵人》公關品的KOL，HowHow不畏風波，稍早PO出收到全組套卡的影片，一開始故作害怕地說：「我…我也收到了…我可以發文嗎…？」接著把卡盒放下，露出胸口後製P上的倒數計時器，倒數完畢瞬間引爆，接著HowHow扮成《獵人》劇情中的「百萬輪迴貓」，短短14秒的影片PO出1小時就超過1.5萬讚。

HowHow在影片中並未開箱炫耀盒中小卡，反而重現《獵人》劇情致敬，證明自己是鐵粉無誤，且他收到的卡盒外獵人試驗編號還是「001」，令許多網友服了，「我的超人，how哥絕對有資格拿」、「欸這才是看過獵人吧 抓到炸彈魔了」、「How哥果然是本次業配最有資格拿001的KOL」、「看得懂這支影片的都是真粉」、「這絕對真粉無誤 How有誠意」。

▲HowHow也收到《獵人》卡牌。（圖／翻攝自HowHow IG）