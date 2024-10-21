洪榮宏破冰前妻　 21歲正妹愛女結婚「2個爸爸牽她進場」感人畫面曝

記者蔡琛儀／綜合報導

台語歌王洪榮宏與前妻陳施羽的21歲正妹女兒洪美福日前舉辦婚禮，兩人雖都已各組家庭，但在女兒的婚禮上仍盡釋前嫌一起現身，陳施羽昨PO出洪榮宏和現任丈夫高先生分別挽著女兒手的畫面，感性說：「在這個特別的日子，有兩位愛她的父親將她交到新郎的手中。」

▲▼洪美福在爸爸洪榮宏和繼父高先生陪同下出嫁。（圖／翻攝臉書／施羽/Gracie）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳施羽寫，女兒很期待自己所愛的每個人，都能在婚禮出現，「特別是童年時期陪在身旁的父親。」半年前，繼父高先生告訴洪美福，婚禮當天兩位父親能輪流牽她進入教堂時，讓女兒高興不已，終於能實現願望。

為了在女兒最重要的大喜之日可以開心，洪榮宏與陳施羽都冰釋前嫌，婚禮當天是洪美福先是挽著洪榮宏的手走進會場，洪榮宏還誇女兒：「今天特別漂亮喔！」隨後繼父高先生陪著她走向自己的老公，在證婚時，洪榮宏和陳施羽夫妻分別坐在前後排，難得同框，最後大家更留下合影留念，讓陳施羽感動直說：「因為看見她有合宜的歸宿，使做父母的我們因此忘記過去的辛苦，並更珍惜現在的幸福！」

▲▼洪榮宏和前妻及現任老公在證婚時分坐前後排。（圖／翻攝臉書／施羽/Gracie）