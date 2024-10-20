林志玲曬下衣失蹤居家照！　抬腿飛踢「一字馬」辣翻全場

記者顧齊祐／綜合報導

台灣第一名模林志玲與日本「放浪兄弟EXILE」成員AKIRA（黑澤良平）結婚之後，生活重心回歸家庭，鮮少公開露面。不過她仍時常透過社群與粉絲分享現況，近日她就曬出了多張美照，其中一幕還將腿抬超高做出飛踢姿勢，驚呆不少粉絲。

▲林志玲曬出了一系列居家美照。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）



林志玲今（20）日透過Instagram曬出了一系列居家美照，只見她將一頭棕色長髮放了下來，穿著寬鬆的粉色襯衫，衣長剛好蓋過臀部，露出了一雙嫩白纖細的美腿，下半身衣服失蹤的風格讓她渾身散發出性感慵懶的氣息。

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▲林志玲用力做出飛踢動作。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）



而其中一張照片，林志玲還雙手握拳朝下，將腿抬高超過頭頂，用力做出飛踢動作，展現充滿活力的一面。她也配文寫下「每天起床先給自己一個微笑，築夢踏實、探索世界的道路上～最重要的就是要有健康的身體」。

▲林志玲散發出性感慵懶的氣息。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）



林志玲的美照發布後，立刻吸引大批網友討論，紛紛留言「好有活力的姐」、「那飛踢是怎麼回事」、「志玲姐姐超美」、「慘了，踢上癮了……」、「每天都這麼美嗎」。