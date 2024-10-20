邵雨薇PO金鐘文：沒忘當時的自己！男友吳慷仁奪視帝…低調送14字

記者陳芊秀／綜合報導

藝人吳慷仁憑《有生之年》勇奪第59屆金鐘視帝，由導演許肇任上台代領，他準備的致謝信更告白女友邵雨薇「抱歉讓妳擔心了」。而邵雨薇20日發文談金鐘獎，「沒忘當時眼神正在閃閃發光的自己」。

▲吳慷仁憑《有生之年》奪金鐘59視帝，女友邵雨薇發文了。（圖／翻攝自臉書）

邵雨薇與商魂團隊一同觀看金鐘59頒獎典禮，依然感到熱血沸騰且驕傲，「驕傲著這麼多好戲、還有如此優秀的團隊」。而她曬出身穿高中制服的照片，透露是服裝組給自己看了11年前的定裝照，「雖然我看得很害羞，但依然沒忘當時眼神正在閃閃發光的自己，還是一樣熱愛表演，我會繼續加油」。貼文最後寫下14字「恭喜所有入圍與得獎者，你們好棒」，也間接向男友送上祝福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲邵雨薇曬11年前定裝照，「依然沒忘當時眼神正在閃閃發光的自己，還是一樣熱愛表演」。（圖／翻攝自臉書）

網友認出是邵雨薇演出電影《五月一號》時，身穿中正高中的制服照，輪番留言「相信你會一直閃閃發光」、「好嫩阿」、「商魂演的很好」、「加油下屆雨薇就是妳上台拿獎」。而邵雨薇的金鐘文雖然沒有提及男友吳慷仁，也有人留言「也謝謝你把慷仁照顧得那麼好」。