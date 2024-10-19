陳美鳳穿上「貼身白T」火辣曲線全看光！　街頭美照網暈慘：好辣

顧齊祐／綜合報導

現年68歲的女星陳美鳳，出道以來一直維持凍齡外貌與曼妙身材，有著「最美歐巴桑」的封號。常在社群平台分享生活的她，近日曬出了張街頭美照，雖然全身被衣服包著，但依舊擋不住她的魔鬼好身材，貼文一出立刻引起網友討論。

▲68歲女星陳美鳳有著「最美歐巴桑」的封號。（圖／翻攝自Facebook／陳美鳳 MeiFen）



陳美鳳昨（18）日在Facebook向粉絲分享正能量，發文寫道「今天的陽光超溫暖，當事情不如你所想，別急，或許它只是在另一種方式回到你身邊。保持滿滿的熱愛，全力以赴，總能迎向陽光」。並隨文貼上了一張街頭美照。

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▲陳美鳳正能量發文。（圖／翻攝自Facebook／陳美鳳 MeiFen）



照片裡陳美鳳站在住宅區的巷子內，頭上戴著黑色棒球帽以及墨鏡，上身穿著貼身的白色長袖上衣，傲人的上圍完全藏不住，展現出了魔鬼身材曲線，下身則是搭配黑底的斑點色長褲，雙手插在口袋，悠閒的擺拍。

▲陳美鳳街頭美照，身材曲線藏不住。（圖／翻攝自Facebook／陳美鳳 MeiFen）



陳美鳳的照片曬出後，立刻引起網友們討論「凍齡美魔女好美好美」、「美鳳姐好辣」、「滿滿正能量的美鳳姊」、「鳳姐女神就是陽光溫暖的超級美女」、「美麗的歐巴桑今天穿著很隨意，也不會影響你的魅力」。