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李雅英「睡衣滑落」性感香肩露出！　私密床照太辣引遐想

記者顧齊祐／綜合報導

富邦悍將啦啦隊（Fubon Angels）韓籍成員李雅英，憑藉甜美外型、姣好身材，吸引不少粉絲，有著「全民表妹」的封號。擁有超高人氣的她，近日在社群曬出了一系列睡衣照，露出了性感香肩，瞬間讓粉絲暴動。

▲李雅英坐在床上彷彿剛起床的樣子，讓人充滿遐想。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

▲李雅英坐在床上彷彿剛起床的樣子，讓人充滿遐想。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

李雅英16日在Instagram分享了一組居家的睡衣照，可以看到她將一頭長髮綁成了馬尾，穿著滿版小熊圖案的白底睡衣，坐在床上彷彿剛起床的樣子，讓人充滿遐想。

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▲李雅英將鈕扣解開，露出了性感香肩。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

▲李雅英將鈕扣解開，露出了性感香肩。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

除此之外，李雅英還將胸口的鈕扣解開，讓睡衣自然滑落，露出了性感的香肩，展現出迷人的鎖骨與肩頸線條，渾身都散發著仙女氣息。並且她的手裡拿馬克杯與零食，居家的模樣也讓網友們都心動不已。

▲李雅英曬出居家睡衣照。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

▲李雅英曬出居家睡衣照。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

李雅英的居家睡衣照曬出後，立刻吸引網友們圍觀，並紛紛留言表示「雅英就算剛起床都迷人」、「穿睡衣的女神還是性感甜美」、「不行了，我血壓飆高了」、「剛起床的雅英，很漂亮的耶」、「睡衣有心機，外襯脫掉瞬間變性感」。

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