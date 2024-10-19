金鐘獎／方志友右腳骨裂「坐輪椅受訪」　瘦身10kg遺憾不能走紅毯

記者黃庠棻／台北報導

第59屆節目類金鐘獎在18日完美落幕，而戲劇類金鐘獎也在19日於台北流行音樂中心登場，今年踏上星光大道的陣容星光熠熠，包含賈靜雯、李銘順、許瑋甯、林依晨等，紅毯主持人由侯彥西、楊小黎擔任，典禮則是由姚淳耀扛下重責。

▲方志友出席金鐘59。（圖／攝影中心攝）

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今年以《有生之年》入圍金鐘獎女配角獎，先前卻在定裝時，於樓梯間重摔緊急送醫，造成右腳骨裂。方志友以一襲銀色長禮服亮相，緊身的剪裁完美勾勒出她優雅的身形曲線，可惜的是她因為受傷很遺憾不能走紅毯，只能站在定點跟紅毯主持人互動。

▲方志友坐輪椅現身。（圖／記者黃庠棻攝）

方志友結束紅毯訪問後，也坐著輪椅出現在媒體採訪區，透露輪椅是陶晶瑩跟李李仁夫妻贊助的，她表示從金馬獎結束後到現在瘦了10公斤，本來心想可以美美地走金鐘紅毯，卻發生意外受傷，之後還要帶著全家到冰島玩，讓她不好意思說道「請旅伴多多擔待」。

▲方志友坐輪椅現身。（圖／記者黃庠棻攝）

稍早，老公楊銘威接受訪問時，透露如果老婆方志友得獎，會考慮扶著妻子上台，但同時也怕自己受傷；方志友在得知老公逗趣的反應時，也忍不住翻了好幾個白眼，率真個性展露無遺。

▲《有生之年》方志友。（圖／記者林敬旻攝）