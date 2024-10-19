《正年》鄭恩彩「脫俗五官」帥到戀愛了　網暴動：比男生長得更王子

記者吳睿慈／綜合報導

實力派演員鄭恩彩擁有脫俗又立體的五官，過去曾參演《柏青哥》、《The King：永遠的君主》等戲劇，經常以長髮造型為主，但近來她接下新戲《正年》，顛覆以往的氣質形象，剪成俐落短髮，打扮俊俏，帥氣的樣貌迷倒大批少女，引起一陣熱搜，更有粉絲驚呼「比男生還帥」、「她就是王子」。

▼▲《正年》由鄭恩彩、金泰梨主演。（圖／Disney+提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

戲劇《正年》找來實力派演員鄭恩彩參演，她在劇中飾演劇團裡扮演男主角的頂級明星，剪成耳上短髮，聲音刻意壓低成磁性嗓音，就連打扮都很中性，迷倒大批在電視前的少女，稱讚她美如男裝版的天海祐希、林青霞。

▲《正年》鄭恩彩帥到網友暴動。（圖／Disney+提供）



事實上，鄭恩彩擁有172公分高挑身材，2010年以電影《超能力者》出道，五官清秀，還有渾然天成的厭世顏，演了不少女二反派，出道14年來，她的戲路多元，展現精湛演技。

鄭恩彩此次接下《正年》主演，首度搭擋金泰梨，初登場氣勢非凡，她在市場上看到擁有天籟嗓音的金泰梨，兩人亦師亦友成為最佳搭擋，戲劇甫播出兩集，討論度熱烈，每週六、日在Disney+獨家播出。