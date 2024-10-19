金鐘獎／蔡健雅奪戲劇歌曲「27年首座金鐘」　《八尺門》拿第7獎

記者蔡宜芳／綜合報導

第59屆戲劇類金鐘獎在19日於台北流行音樂中心登場，典禮由姚淳耀扛下主持重責。稍早，「戲劇類節目原創歌曲獎」、「戲劇類節目配樂獎」及「戲劇類節目聲音設計獎」也一一公佈。

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▲第59屆金鐘獎，戲劇類節目原創歌曲獎，《芬蘭距離》蔡健雅。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

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「戲劇類節目原創歌曲獎」由蔡健雅為《不夠善良的我們》創作的〈芬蘭距離〉獲得。蔡健雅表示，自己出道27年來，這次第一次得金鐘獎，「當時我想說我想做配樂，然後宇宙就連結了我和徐譽庭導演，讓導演給我機會，為《不夠善良的我們》寫歌，合作配樂。謝謝，謝謝宇宙。」

蔡健雅為影集《不夠善良的我們》創作配樂〈芬蘭距離〉，歌曲創作過程令蔡健雅印象深刻：「每次與徐譽庭導演讀完劇本後都會吃飯聊天，當時正想著要幫何瑞之寫什麼樣的歌時，因為聊到疫情期間的社交距離，導演告訴我芬蘭有一種社會現象叫做『芬蘭距離』，每個芬蘭人都會彼此保持1.5米的禮貌距離，我記得我一聽到芬蘭距離這四個字，眼睛就亮起來，覺得好有畫面。」她腦中浮現一句無論如何都想寫進歌裡的歌詞：「多想拉近，這一段芬蘭距離。」

「戲劇類節目配樂獎」由《八尺門的辯護人》盧律銘、林孝親、林思妤獲獎，「在台灣從事影視創作，其實是一件苦差事。我們常常會面臨到很多的問題，不管是預算的問題、時間的問題，或者是流言蜚語，甚至市場的問題。也許靠我們自己一個人的力量很難去改變什麼，但也許我們可以靠自己的力量，讓每一個參與的作品稍微有趣一點。我們可能就像一顆小石頭，但當有很多小石頭丟進湖中時，在湖面上的漣漪就可以傳得很廣，也可以傳得很遠。」

▲第59屆金鐘獎，戲劇類節目配樂獎，《八尺門的辯護人》盧律銘、林孝親、林思妤。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

臺劇《八尺門的辯護人》改編自第二屆「鏡文學百萬影視小說大獎」得獎作品，並且由作者唐福睿本人親自執導。該劇涵蓋了廢死、移工族群、原住民族、非法漁業等多個面向，不只劇情及人物刻畫引人入勝，也引導觀眾思考各種議題，劇本上下足了功夫，連配樂都請到了三金入圍者盧律銘，以及憑藉《周處除三害》入圍電影第60屆金馬獎最佳原創電影音樂的林孝親來參與製作。

「戲劇類節目聲音設計獎」則由《八尺門的辯護人》黃年永、陳奕伶、王子柔獲得，「這部作品我們真的很喜歡，很愛它。也要感謝最強的斜槓青年導演，謝謝我們中間一起討論了許多事情，謝謝大家。」

▲▼第59屆金鐘獎，戲劇類節目聲音設計獎，《八尺門的辯護人》黃年永、陳奕伶、王子柔。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

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黃年永「聲境錄音室」錄音工程師，從事影視幕後工作已有超過20年資歷，曾以客家電視電影院《南風。六堆竹田車站》入圍金鐘獎音效獎，2019年以紀錄片《還有一些樹》獲台北電影獎最佳聲音設計之提名肯定。