金鐘獎／梁修身獲特別貢獻獎！　致詞先吐槽：謝謝抱怨我的引言人

記者蔡宜芳／綜合報導

第59屆戲劇類金鐘獎在19日於台北流行音樂中心登場，典禮由姚淳耀扛下主持重責。今晚第一座「特別貢獻獎」是由資深演員梁修身獲得，而他的兩個兒子梁赫群、梁正群也上台擔任引言人，分享有關於父親的點滴。

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▲第59屆金鐘獎，引言人梁赫群、梁正群。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

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梁修身當年因主演《筧橋英烈傳》成為「民族英雄」，後來演而優則導，是個相當全方位的演員。梁赫群提到，因為爸爸早期參與了一連串的軍教片，自己常常會遇到有男觀眾說：「欸，當年啊，我會簽那個志願役，簽下去啊，都是因為看了你爸爸的電影。」

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而梁修身上台致詞時，開頭就先幽默表示：「我要謝謝剛剛不斷地抱怨我的兩位引言人，當然也要謝謝他們姓梁。」梁修身坦言自己從未接受過正式的演員表演訓練，所以一開始演技很拙劣，但自己一直持續努力耕耘，「我進入這個行業已經54年了，我就像跑馬拉松的陪跑員一樣，陪著這個行業一路走下來。我想，接下來我會繼續跑下去，我也會繼續把自己貢獻給所有的導演、製作人、同業們。我向你們學習，也願意分享我多年的工作經驗。」

▲▼第59屆金鐘獎，特別貢獻獎，梁修身。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）