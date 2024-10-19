金鐘獎／苗可麗連2天拿獎哭了！　淚奪迷你女配「揭40年最大遺憾」

記者蔡宜芳／綜合報導

第59屆戲劇類金鐘獎在19日於台北流行音樂中心登場，典禮由姚淳耀扛下主持重責。「迷你劇集（電視電影）女配角獎」由《愛愛內含光》苗可麗獲得，加上昨日的綜藝節目主持人獎，連奪兩座金鐘獎。

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▲第59屆金鐘獎，迷你劇集（電視電影）女配角獎，《愛愛內含光》苗可麗。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

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苗可麗致詞時眼眶泛淚，感性表示：「我相信我上輩子應該救了很多人，才有如此的幸運。」她也感謝親友的支持和劇組的照顧，「我相信很多人都跟我一樣，如果說人生有什麼遺憾，我覺得就是陪伴家人的時間真的太少了，我出道40年，可是我應該有20幾年是不在家人身邊的，所以在這裡我要謝謝我的家人，爸爸媽媽，謝謝你們。」

▲▼第59屆金鐘獎，迷你劇集（電視電影）女配角獎，《愛愛內含光》苗可麗。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

八點檔觀眾熟悉的老面孔苗可麗，在本次第59屆金鐘獎以《愛愛內含光》中保守的「邱媽媽」一角入圍最佳女配角。苗可麗在1980年代以歌手身分出道，早期曾演出過如《台灣阿誠》、《戲說台灣》等多部戲劇中的小角色，直到2002年時因《台灣霹靂火》中的反派角色「李豔萍」而一夕爆紅，不僅成為了台灣鄉土劇一姐，更是許多人心中用台語吵架的楷模。

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原本就綜藝與戲劇雙棲的苗可麗，今年以《超級夜總會》與戲劇《愛愛內含光》入圍主持與女配角獎，雙棲得到莫大肯定，以綜藝來說，她認為不辛苦是騙人的。而接下《愛愛內含光》則是讓她非常害羞，苗可麗認為接拍這部戲克服很多心理障礙，「很多內容讓我覺得害臊，但其實都是生活當中都會發生的事情，後來想說身為演員要克服，所以就接下來，過程中困難度也有，但演起來蠻過癮，演出下來，蠻開心當初有勇氣接這戲，感謝他們拍這部戲，謝謝評審，謝謝宇宙，謝謝我自己。」