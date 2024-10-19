崔佩儀狗女兒癌逝！　帶牠曬太陽淚崩「學會放下很難」相伴10多年

記者陳芊秀／綜合報導

女星崔佩儀19日曬出愛犬照片，透露狗女兒「妹妹」離世了。她與美籍韓裔老公Sam結婚將近23年，貝克宇近年也在美國留學，她在台灣拍戲生活，「妹妹」長年陪伴，但狗女兒罹患淋巴癌末期，陪伴愛犬到生命最後一刻，她的發文難掩不捨。

▲崔佩儀狗女兒妹妹離世。（圖／翻攝自臉書／崔佩儀）

崔佩儀時常分享拍戲與生活點滴，更時常抱著狗女兒「妹妹」入鏡，老公時常返台相聚，一部分原因也是關心狗女兒的身體狀況，夫妻倆常帶著狗女兒外出散步曬太陽。她形容愛犬是家人的心肝寶貝，7月分享的照片，老公機場抱著狗女兒更忍不住落淚。

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▲崔佩儀狗女兒罹患淋巴癌末期。（圖／翻攝自臉書／崔佩儀）

▲崔佩儀老公時常返台相聚。（圖／翻攝自臉書／崔佩儀）



▲崔佩儀老公、兒子貝克宇都把「妹妹」當心肝寶貝。（圖／翻攝自臉書／崔佩儀）



而崔佩儀5天前上傳影片，狗女兒「妹妹」躺在寵物床，分享好消息，因為妹妹一早吃堅果，帶去洗完澡後在浴室外曬太陽。她配文寫下：「媽媽會永遠陪在你身邊照顧你到人生的盡頭……。學會放下，真的很難。」更不禁加上一個淚崩表情符號。

▲崔佩儀5天前帶「妹妹」曬太陽，PO文「學會放下，真的很難。」（圖／翻攝自臉書／崔佩儀）

如今妹妹離開了，崔佩儀不捨告別「我最親愛的狗女兒（妹妹），謝謝妳帶給我們全家10年多的歡樂，妳永遠活在我們心中，你現在可以到天上去當個開心的小天使」。兒子貝克宇也在限動上傳照片告別。