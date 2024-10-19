ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

崔佩儀狗女兒癌逝！　帶牠曬太陽淚崩「學會放下很難」相伴10多年

記者陳芊秀／綜合報導

女星崔佩儀19日曬出愛犬照片，透露狗女兒「妹妹」離世了。她與美籍韓裔老公Sam結婚將近23年，貝克宇近年也在美國留學，她在台灣拍戲生活，「妹妹」長年陪伴，但狗女兒罹患淋巴癌末期，陪伴愛犬到生命最後一刻，她的發文難掩不捨。

▲崔佩儀狗女兒妹妹離世。（圖／翻攝自臉書／崔佩儀）

▲崔佩儀狗女兒妹妹離世。（圖／翻攝自臉書／崔佩儀）

崔佩儀時常分享拍戲與生活點滴，更時常抱著狗女兒「妹妹」入鏡，老公時常返台相聚，一部分原因也是關心狗女兒的身體狀況，夫妻倆常帶著狗女兒外出散步曬太陽。她形容愛犬是家人的心肝寶貝，7月分享的照片，老公機場抱著狗女兒更忍不住落淚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼崔佩儀狗女兒妹妹離世。（圖／翻攝自臉書／崔佩儀）

▲崔佩儀狗女兒罹患淋巴癌末期。（圖／翻攝自臉書／崔佩儀）

▲▼崔佩儀狗女兒妹妹離世。（圖／翻攝自臉書／崔佩儀）

▲崔佩儀老公時常返台相聚。（圖／翻攝自臉書／崔佩儀）

▲▼崔佩儀狗女兒妹妹離世。（圖／翻攝自臉書／崔佩儀）

▲▼崔佩儀狗女兒妹妹離世。（圖／翻攝自臉書／崔佩儀）

▲崔佩儀老公、兒子貝克宇都把「妹妹」當心肝寶貝。（圖／翻攝自臉書／崔佩儀）

而崔佩儀5天前上傳影片，狗女兒「妹妹」躺在寵物床，分享好消息，因為妹妹一早吃堅果，帶去洗完澡後在浴室外曬太陽。她配文寫下：「媽媽會永遠陪在你身邊照顧你到人生的盡頭……。學會放下，真的很難。」更不禁加上一個淚崩表情符號。

▲▼崔佩儀狗女兒妹妹離世。（圖／翻攝自臉書／崔佩儀）

▲崔佩儀5天前帶「妹妹」曬太陽，PO文「學會放下，真的很難。」（圖／翻攝自臉書／崔佩儀）

如今妹妹離開了，崔佩儀不捨告別「我最親愛的狗女兒（妹妹），謝謝妳帶給我們全家10年多的歡樂，妳永遠活在我們心中，你現在可以到天上去當個開心的小天使」。兒子貝克宇也在限動上傳照片告別。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

14歲機車猴中指挑釁四輪　下秒「擊落自己」手臂斷了

推薦閱讀

金鐘獎／吳姍儒「只穿bra」超巨車頭燈外露！吳宗憲一看當眾開罵

金鐘獎／吳姍儒「只穿bra」超巨車頭燈外露！吳宗憲一看當眾開罵

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」！　慘遭炎上經紀人回應了

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」！　慘遭炎上經紀人回應了

吳姍儒金鐘沒看手卡！數字分析一講4分鐘…網：生完記憶力這麼好

吳姍儒金鐘沒看手卡！數字分析一講4分鐘…網：生完記憶力這麼好

金鐘獎／追思VCR「沒有汪建民」　出現離世2年余苑綺…三立曝原因

金鐘獎／追思VCR「沒有汪建民」　出現離世2年余苑綺…三立曝原因

澎恰恰奪金鐘「吐扛債心聲」：許多難堪無法解釋！　一路哭到後台

澎恰恰奪金鐘「吐扛債心聲」：許多難堪無法解釋！　一路哭到後台

快訊／警方證實連恩生前吸食「強烈迷幻藥」　產生幻覺從三樓跳下

快訊／警方證實連恩生前吸食「強烈迷幻藥」　產生幻覺從三樓跳下

金鐘獎／《超級夜總會》奪獎內幕曝光…吳宗憲僅差一票！小S第二輪慘敗　

金鐘獎／《超級夜總會》奪獎內幕曝光…吳宗憲僅差一票！小S第二輪慘敗　

金鐘獎／Sandy胸前全開「超兇」坤達罕放閃柯佳嬿！3hrs爆5亮點

金鐘獎／Sandy胸前全開「超兇」坤達罕放閃柯佳嬿！3hrs爆5亮點

金鐘獎／坤達得獎喊「老婆❤」結巴了！　16字公開放閃柯佳嬿超甜

金鐘獎／坤達得獎喊「老婆❤」結巴了！　16字公開放閃柯佳嬿超甜

完整名單／金鐘59節目得獎名單！澎恰恰、許效舜、苗可麗奪主持人

完整名單／金鐘59節目得獎名單！澎恰恰、許效舜、苗可麗奪主持人

恭喜！洪榮宏結婚7年　歌手嫩妻報喜：我們家添丁了

恭喜！洪榮宏結婚7年　歌手嫩妻報喜：我們家添丁了

金鐘獎／吳姍儒主持網狂讚「首吐心聲」！　爆產後吳宗憲失聯13小時真相

金鐘獎／吳姍儒主持網狂讚「首吐心聲」！　爆產後吳宗憲失聯13小時真相

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

金鐘獎／吳姍儒「只穿bra」超巨車頭燈外露！吳宗憲一看當眾開罵

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」！　慘遭炎上經紀人回應了

吳姍儒金鐘沒看手卡！數字分析一講4分鐘…網：生完記憶力這麼好

金鐘獎／追思VCR「沒有汪建民」　出現離世2年余苑綺…三立曝原因

澎恰恰奪金鐘「吐扛債心聲」：許多難堪無法解釋！　一路哭到後台

快訊／警方證實連恩生前吸食「強烈迷幻藥」　產生幻覺從三樓跳下

金鐘獎／《超級夜總會》奪獎內幕曝光…吳宗憲僅差一票！小S第二輪慘敗　

金鐘獎／Sandy胸前全開「超兇」坤達罕放閃柯佳嬿！3hrs爆5亮點

金鐘獎／坤達得獎喊「老婆❤」結巴了！　16字公開放閃柯佳嬿超甜

完整名單／金鐘59節目得獎名單！澎恰恰、許效舜、苗可麗奪主持人

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

崔佩儀

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 崔佩儀狗女兒癌逝！　帶牠曬太陽淚崩「學會放下很難」相伴10多年
  2. 爸爸帶你回家⋯連恩父親現身「愛子喪命處」　哀戚親吻照片痛別
  3. 吳姍儒金鐘沒看手卡！數字分析一講4分鐘…網：生完記憶力這麼好
  4. 金鐘獎／小S「黃色禮服」險擋住吳宗憲臉！揭幕後插曲　狂讚吳姍儒很美
  5. 金鐘獎／小S神預言《超級夜總會》得獎！　放話：做到派翠克走上台
  6. 曾淘汰連恩又一手捧紅他！　「一世代」前老闆哀痛發聲：去年你還來看過我
  7. 瑟七寫真月曆搶先曝光　獻出超狂長輩圖要你好看
  8. 快訊／警方證實連恩生前吸食「強烈迷幻藥」　產生幻覺從三樓跳下
  9. 恭喜！洪榮宏結婚7年　歌手嫩妻報喜：我們家添丁了
  10. 金鐘獎／庾澄慶慶功爆料「他不聽話！」　穿內褲騎車下場尷尬了

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366