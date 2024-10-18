金鐘獎／追思VCR「沒有汪建民」　出現離世2年余苑綺…三立曝原因

記者蔡宜芳／綜合報導

第59屆金鐘獎頒獎典禮登場，今年同樣將電視節目與戲劇分開舉辦，前者於18日率先在台北流行音樂中心舉行。在已故影視工作者追思VCR中，一共出現了21位電視人，包括離世2年的余苑綺，但卻不見10月初病逝的汪建民，對此，三立電視台也做出了回應。

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▲汪建民在7日病逝。（圖／翻攝自Facebook／汪建民）

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余苑綺在2022年離世，然而同年由三立主辦的金鐘獎典禮在播放追思影片時，卻漏掉了余苑綺，三立當時還為此出面道歉，不過去年的追思VCR依舊沒有余苑綺，因此今（18日）金鐘59的追思影片突然又出現余苑綺的照片和名字，引發了不小的討論。

▲余苑綺出現在第59屆金鐘獎的追思VCR中。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

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另外，汪建民和張友驊同樣都是在10月初過世，但前者卻未出現在追思影片中。對此，三立回應表示，余苑綺是補之前漏掉的部份；而汪建民則是因為他的作品基本上都是戲劇領域，因此會放在19日的戲劇類典禮中。

▲張友驊於11日逝世。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）