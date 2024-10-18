許維恩「解放比基尼」好身材全看光　嘆老公技術：拍100張就1張能用

記者顧齊祐／綜合報導

藝人許維恩與王家梁婚後育有一女「忒忒」，卸貨滿一年的她體態依然窈窕。今（18）日她就在社群平台曬出了老公所替她拍攝的比基尼美照，讓她大虧「拍了一百張終於有一張能用」，引起不少網友共鳴。

▲許維恩與王家梁婚後育有一女「忒忒」。（圖／翻攝自Facebook／許維恩）



許維恩今日在Faceboook曬出了一張比基尼美照，畫面裡她坐在沙灘上，穿著咖啡色的三點式比基尼，大方展現姣好的身材，並戴上棕色太陽眼鏡，將頭髮一把抓起，擺頭對著鏡頭微笑，畫面相當吸睛。

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▲許維恩曬出了比基尼美照，大方展現好身材。（圖／翻攝自Facebook／許維恩）



許維恩在文中感嘆道「大王老公拍了一百張終於有一張能用了，真是感謝」，並恭喜老公考上了體適能證照，同時不忘笑虧「老公大王兒～～要不要順便也考考『攝影執照』～真的拜託」，還特別備註這是「老婆和女朋友們對另一半的心聲」。

▲許維恩感嘆「拍了一百張終於有一張能用」。（圖／翻攝自Facebook／許維恩）



文章發布後，引起了許多網友的共鳴，紛紛留言表示「人夫攝影執照非常需要」、「姊條件好，怎麼拍怎麼漂亮啊」、「我老公也很需要攝影執照」、「看的出來笑到不耐煩的表情」、「老公故意不照好看的，自己欣賞才重要」。