金鐘獎／蔡逸帆入圍爆哭2回　為紅毯「瘦回生產前狀態」

記者許逸群／台北報導

女星蔡逸帆與搭檔陳君瑋以原民台的《Lima幫幫忙-哈Law．有事嗎？！》入圍金鐘獎「生活風格節目主持人獎」。她今（18日）邀老公和女兒一同走紅毯，她透露：「家人是我最大的支柱，尤其老公是我心中的大樹、靠山，有他們在會有安心的感覺。」

▲蔡逸帆在搭檔與家人的陪伴一起登上金鐘紅毯。（圖／艾迪昇傳播提供）

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首次入圍的蔡逸帆表示，公布入圍當天正在拍廣告，一結束就立刻視訊出差老公，才一看到老公的臉就忍不住落淚。隨後她到學校接女兒放學，女兒遠遠看見她臉上掛著兩行熱淚，當場嚇壞，母女倆在校門口一邊開心分享喜悅、一邊抱頭大哭，引來不少同學注目。

▲蔡逸帆首度入圍金鐘獎。（圖／艾迪昇傳播提供）

蔡逸帆為了紅毯，找來好友營養師劉怡里協助瘦身，每天只有早上攝取澱粉，中午則是清燙花椰菜、水煮蛋，晚上禁食搭配超慢跑，她甚至餓到搭機夢見被美食環繞，驚喜醒來發現嘴巴仍是一開一合咀嚼著。她最終從51公斤瘦到48公斤，來到生孩子前的體態。

蔡逸帆和老公為了紅毯服裝煞費苦心，她前後試穿15套禮服，直到最後一天才找到心目中完美戰袍。而老公的西裝也一波三折，一開始從歐洲訂購的西服太小，台灣的租借西裝尺碼又全都偏小，最後前2週找到當年製作結婚西裝的裁縫師，特別情商趕工。

談到入圍，她表示除了開心自己的主持能力被看見，更開心可以讓社會看到原住民族的努力，「能代表族人入圍，就是對我最大的肯定。」前幾天是她過世媽媽的生日，她特地到墓前和媽媽說說話，今也帶著媽媽照片到現場，讓媽媽一起見證她的努力。