金鐘獎／陳明珠「胸前深V挖到肚臍」！　罕見大尺度半球外露

記者田暐瑋／綜合報導

第59屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮18日登場，由吳姍儒擔任典禮主持人，陳明珠以《山上優雅》入圍本屆金鐘，她身穿優雅的黑色晚禮服驚艷全場，胸前大膽挖空，深V直逼肚臍，東西半球外露，增添了性感與高貴的氣息。

▲▼陳明珠。（圖／攝影中心攝）



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▲第59屆金鐘獎，節目類星光大道，《客家采風－山上優雅 II》陳明珠。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

《山上優雅》曾獲第58屆節目金鐘獎「自然科學及人文紀實節目主持人獎」提名，主持人陳明珠曾任2016年中華民國總統就職典禮司儀。如今以《客家采風-山上優雅》再度入圍的她開心道，「我入圍了！第59屆電視金鐘獎自然科學及人文紀實節目主持人獎，今天收到經紀人傳來的入圍截圖，愣了好幾秒，接著就是關不住的淚腺，謝謝山上優雅陪著我一起登高走遠做夢的團隊，謝謝評審團願意給我入圍的機會，謝謝每一位支持山上優雅的觀眾，謝謝每一位守護地球母親的地球人。」

▲第59屆金鐘獎，節目類星光大道，《客家采風－山上優雅 II》陳明珠。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

