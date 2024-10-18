記者田暐瑋／綜合報導

第59屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮18日登場，主持人舒夢蘭是金鐘常勝軍，本次再度入圍，身穿一襲翠綠色亮片長禮服，禮服採高領設計展現優雅氣質，貼身的魚尾裙擺完美勾勒出她婀娜多姿的身材曲線，散發成熟女性的魅力。

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▲▼第59屆金鐘獎，節目類星光大道，舒夢蘭、《守護我們的星球》製作團隊。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

自然科學紀實節目《守護我們的星球》由金鐘主持人舒夢蘭耗時4年籌畫、2年拍攝，終於完成。《守護我們的星球》以地球最後僅存的冰凍極地 — 南極、北極與太平洋深海做為場景，共記錄了82種克服極地嚴酷環境、生存繁衍的驚奇物種為敘事主角，真實呈現南北極宏偉壯麗、震懾人心的自然奇景。





▲舒夢蘭《守護我們的星球》製作團隊。（圖／攝影中心攝）



連續10屆金鐘獎入圍、榮獲7座獎項的舒夢蘭團隊，南極是她的原點。13年前舒夢蘭首次踏上南極，為自然之美所震懾，開啟她的生態紀實旅程。她透過實際參與台灣科學家遠赴極地的探勘研究，並與國際科研計畫成功串聯，深度探討全球暖化與人類汙染，對於地球生態與珍貴物種的影響與浩劫，進而喚起世人守護地球環境的力量。

▲第59屆金鐘獎，節目類星光大道，舒夢蘭、《守護我們的星球》製作團隊。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）





