記者田暐瑋／綜合報導

第59屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮18日登場，日本最狂舞團Avantgardey首次登上金鐘紅毯，一出場可愛模樣引爆全場尖叫，連主持人黃豪平都忍不住笑說：「平常都是看影片，近距離的時候會有一種被嚇到的感覺。」連網友都驚呼：「怎麼都長一樣。」

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▲▼第59屆金鐘獎，節目類星光大道，Avantgardey。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

Avantgardey今天在金鐘彩排時表示，這次可以跟ENERGY一起合作，感到非常榮幸，而且這次還要跟他們合作跳大型舞蹈，非常的期待。至於會不會覺得辛苦？Avantgardey說：「因為每天都在訓練，所以這個演出對我們來說沒什麼問題。」

▲Avantgardey彩排畫面。（圖／記者周宸亘攝）



Avantgardey認為，「第一次跟ENERGY大哥哥們見面，感覺是，覺得他們彩排很認真，很親切，ENERGY甚至模仿她們的舞蹈，所以覺得很有趣。」至於她們喜歡哪一位團員？結果團員們表示，每一個都很帥，也很帥氣，有點選不出來，但因為大家都很愛吃鮪魚，所以就選TORO。