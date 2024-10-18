金鐘獎／思念山豬、余苑綺等21名已逝藝人！Lulu：他們照亮藝能界

記者劉宛欣／綜合報導

第59屆金鐘獎頒獎典禮登場，今年同樣將電視節目與戲劇分開舉辦，前者於18日率先在台北流行音樂中心舉行，這次由Sandy擔任主持棒，獎落誰家成為觀眾的矚目焦點。稍早進行到哀悼已故電視人的部分，藝人余苑綺、山豬、資深媒體人張友驊都出現在了VCR之中。

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▲第59屆金鐘獎，《已故影視工作者VCR》。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



今年金鐘獎依舊安排了悼念已故工作者的橋段，VRC中可以看到導播吳美君、余苑綺、體育主播詹啟聖、製作人劉志雄、歌手柯辰勳、山豬（陳俊甫）、資深媒體人張友驊等21名電視人，全場陷入深深哀戚。



▲第59屆金鐘獎，《已故影視工作者VCR》。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



今年引言人由Lulu擔綱，她感性表示「這十年來我跟著金鐘獎一起長大，但後來我發現長大最難的事情就是學會告別。」她特別提到從金鐘獎頒獎典禮第51屆到第58屆，8年間的導播吳美君，「不曾缺席的她，總是待在轉播車上進行導播工作，即便不在轉播車上，也在入圍者席等待領獎」，沉重表示「美君導播雖然今天晚上不在了，但是今晚還有很多你熟悉的工作夥伴他們還在自己的崗位上很努力」。最後也哀悼所有已逝電視人「你們燃燒自己照亮整個藝能界，而你們努力工作的身影，將長存在我們心中」。

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