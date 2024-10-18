金鐘獎／陳漢典「神預言」哈林拿獎！3分鐘模仿鄉民笑翻：變Dennis

記者劉宛欣／綜合報導

第59屆金鐘獎頒獎典禮登場，今年同樣將電視節目與戲劇分開舉辦，前者於18日率先在台北流行音樂中心舉行，這次由Sandy擔任主持棒，獎落誰家成為觀眾的矚目焦點。稍早益智及實境節目主持人由《騎吧！哈林小隊》庾澄慶、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天拿下。

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▲▼第59屆金鐘獎，益智及實境節目主持人獎，《騎吧！哈林小隊》庾澄慶、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



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益智及實境節目主持人獎由陳漢典、許孟哲頒發，在台上帶來模仿哈林（庾澄慶）的串場，沒想到卻被網友笑稱「變Dennis」，沒想到最後真的由《騎吧！哈林小隊》庾澄慶、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天拿下，哈林一上台就開心喊「哈林哥說會得獎就是會得獎！」嗨翻全場。



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哈林表示：「特別感謝我的經紀人，她知道我要環島後，立刻找到好看娛樂，把鍋甩給他們，促成了這個節目。我要謝謝台上的車友們和幕後的工作人員，大家一起把我們的熱情帶給了觀眾。」最後不忘感謝家人，並自信表示「還有超時的部分，我會在下一次的感言中再補充，謝謝大家！」可惜最後並未拿下益智及實境節目獎。

