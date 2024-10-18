金鐘獎／大霈「純白平口禮服」氣質噴發！　細腰、美腿大放送

記者劉宛欣／綜合報導

第59屆金鐘獎頒獎典禮18日在台北流行音樂中心登場，同樣將電視節目與戲劇分開舉辦，今年踏上星光大道的陣容星光熠熠，主持人由黃豪平、木木擔任，紅毯上迎接一位位頒獎人和入圍者進場，稍早大霈、馬大元帶領著《換個爸媽過幾天》製作團隊現身。

▲▼大霈。（圖／攝影中心攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

►更多【第59屆金鐘獎】相關新聞

▲▼第59屆金鐘獎，節目類星光大道，大霈（李霈瑜）、馬大元、《換個爸媽過幾天》製作團隊。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



大霈這次入圍少年節目獎，今晚選穿一襲純白色的長禮服，設計簡約而不失高雅。禮服採用貼身剪裁，展現了她的身材曲線，上半身是無肩帶平口設計，展露出她優美的鎖骨和肩頸線條。裙擺部分則採用開衩設計，隨著她的步伐若隱若現地露出修長的美腿，增添了幾分性感魅力。

《換個爸媽過幾天》是台灣第一個探討親子關係的少年實境節目，邀請到精神專科醫師馬大元及李霈瑜擔任主持人，馬大元曾為各項醫師考試榜首，醫界號稱「三冠王」，現任新竹馬大元診所院長。知名講師，每年講座上百場。著有《心靈影像的力量》、《導演症候群》、《亞斯全解析》等書。

二度入圍的李霈瑜入圍兩項更是在臉書開心道，「謝謝評審，謝謝每位放下家醜不可外揚的觀念、參與社會實驗的家庭們，給予觀眾和社會大大的陪伴力量。換爸媽是我入行以來最能與自己生命連結的節目，感謝能夠與主創團隊一起血淚交織，第二季也能夠如此保持初心不變，讓節目一季比一季更加走入心坎裡，實在太珍貴了！開心能一起再戰金鐘，我要二度跟馬醫師手牽手帥美走紅毯！！！」

