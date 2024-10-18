金鐘獎／神手！曾國城又抽到「得金鐘」傻眼嗨翻：昨天祖先託夢

記者劉宛欣／綜合報導

第59屆金鐘獎頒獎典禮18日在台北流行音樂中心登場，同樣將電視節目與戲劇分開舉辦，今年踏上星光大道的陣容星光熠熠，主持人由黃豪平、木木擔任，紅毯上迎接一位位頒獎人和入圍者進場，稍早再度入圍綜藝節目主持人獎的曾國城、巴鈺入場。

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▲▼第59屆金鐘獎，節目類星光大道，《女王大人》曾國城、巴鈺。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）





曾國城去年抽中得金鐘，果然一舉拿下益智及實境節目主持人獎，今年紅毯上再現經典橋段，一樣拿出抽獎箱，怎料他又抽到了「得金鐘」，曾國城抽之前笑稱「我祖先昨天都託夢了，現在運氣應該很好來，趁勢把這個氣勢拿出來」，沒想到今年真的又抽中，典禮開始前就氣勢如虹。







▲曾國城、巴鈺。（圖／攝影中心攝）



由曾國城、巴鈺以《女王大人》入圍第49屆金鐘綜藝節目主持人，《女王大人》前身為《一袋女皇》《一袋女王》原本在衛視中文台播出，沒想到面臨收台，該節目便移至緯來綜合台繼續播出，不過面臨換時段，電視台的受眾也不一樣，曾國城表示，一開始的確相當擔心，「之前喜歡這節目的都是在臨睡前看，而且女生比男生多，現在移到8點會不會不習慣，這其實不容易，真的會擔心，原來的觀眾搞不好剩不到1/3，開發了新朋友。」巴鈺則透露，「這台年齡層更往下一點，想要給他們不一樣的東西，又要保有我們原本的精神在裡面。」

