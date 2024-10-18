舒米恩脊髓神經壓迫緊急開刀　「手部無力無法控制」：心理嚴重影響

記者蔡琛儀／台北報導

舒米恩攜手配樂大師柯智豪共同譜寫電影《為我辦一場西式的喪禮》插曲〈一言不合〉，以舒米恩自身歷經作為啟發，把身體開刀後的疼痛轉化成旋律，進而成為電影插曲，舒米恩提到：「這是一首在生病期間而產生靈感的歌，描述現實生活中的自己與理想生活中的自己彼此之間的衝突對話，如同當下我的身體正在跟我的靈魂『一言不合』。」

▲舒米恩為電影《為我辦一場西式的喪禮》打造插曲〈一言不合〉。（圖／東橫一有限公司提供）

舒米恩今年歷經脊髓神經壓迫開刀治療，他笑稱當自己生病時，才能感受到身體與靈魂之間的拉扯與衝突。回想當初復健期間的狀態，也是各種折磨，不僅雙手麻痺無力沒有知覺，左手更嚴重到無法控制手部動作，行動也變得緩慢，舒米恩表示：「當時身體糟糕的狀態也影響到自己，除了工作被迫停擺，生活作息也變得很不方便，以至於心理受到嚴重影響。」

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雖然歌曲〈一言不合〉是從生病獲得靈感，但對於電影所著墨的青春劇情，也讓舒米恩有很大感觸，「把青春與喪禮喪在一起有點難以想像，但當我看到劇本後，想到大學畢業沒多久後，曾參加自己部落同儕的喪禮，他跟我年齡階層差不多，對於剛出社會體驗到生命除了希望，還可能面臨結束感到相當震撼，也對於好與壞的經歷有更不一樣的態度。」