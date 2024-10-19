《黑白大廚》被動畫化！經典場面台詞全還原　安成宰、愛德華李變超帥

文／妞新聞

首爾的餐廳終於正常營運ing...Netflix實境競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》找來「黑湯匙VS白湯匙」一共100位參賽廚師用料理一決勝負，歷經12集的淘汰賽，終於由黑湯匙「拿坡里美味黑手黨」權聖埈（權聖晙）、打敗「白湯匙」李愛德華拿下冠軍寶座，他營運的餐廳「Via Toledo Pasta Bar」也出現預約狂潮，網友哭喊：「有錢也訂不到。」

《黑白大廚》出動畫了？

經典場面＋名台詞全還原

雖然已經全集播完，《黑白大廚》的火熱熱度依舊不減，不只出演廚師們聲名大噪，上節目、媒體採訪、出席活動等曝光率滿滿滿，網路討論區的話題也持續延燒，近日韓網就出現了「節目日本動畫化」的消息，瞬間引起全網轟動。

▲（上至下）《黑白大廚》參賽廚師「嘰嘰」、「巷弄食堂1號」及「拌飯大王」。（圖／截圖自Netflix）

▲《黑白大廚》被動畫化。（圖／翻攝自IG@kkiyoworld）

還記得《黑白大廚》首集的第一關「黑湯匙選拔賽」嗎？當時在黑、白正式對決前，得在80名參賽廚師中，分兩批進行評比選出20名，緊張到流手汗的精彩賽事變成日本動畫版本的話，原來是這款畫風！戴著黃色小雞頭套的「嘰嘰」、一進場就用日文90度鞠躬「黑道式」入會的「巷弄食堂1號」，再加上穿著傳統韓服的「拌飯大王」，3位造型最吸睛的黑湯匙廚師都變身動畫角色啦！

▲《黑白大廚》參賽廚師巷弄食堂1號。（圖／截圖自Netflix）



▲《黑白大廚》參賽廚師巷弄食堂1號。（圖／翻攝自IG@kkiyoworld）



▲《黑白大廚》參賽廚師拌飯大王。（圖／截圖自Netflix）

▲《黑白大廚》參賽廚師拌飯大王。（圖／翻攝自IG@kkiyoworld）

「巷弄食堂1號」本來在事前採訪熱血喊出的「去吧」，變成日本小混混高音：「行け～」，拌飯大王在被餐飲界經營王者、擁有韓國廚神之稱的評審白種元評價時，一起唱著拌飯歌、打鼓的名場面也被日本動漫化，不只無違和，似乎還更熱血沸騰了？

評審、參賽者「美化」

網笑瘋大讚：變太帥了

▲《黑白大廚》白湯匙崔康祿。（圖／翻攝自IG@kkiyoworld）



除了日文旁白充滿力度，超有競賽氣氛，掀起話題的名台詞也沒有漏下，像是《廚神當道韓國版2》冠軍、白湯匙崔康祿的「我啊！是紫蘇油」，白種元評價時講的「我本來以為會有什麼特別的地方，就是雞肉漢堡嘛～」也完美轉換。

▲《黑白大廚》動畫化。（圖／翻攝自IG@kkiyoworld）



米其林三星評審「安成宰」、亞軍愛德華李、金度潤主廚動畫化後帥度大提升，以上其實都是在Instagram平台上傳多支韓國迷因梗圖、致敬影片的ID帳號「kkiyoworld뀌여월드」的作品，網友一看紛紛大笑表示：「是不是太美化了？」、「連載這個我要看！」、「愛德華李帥到瘋掉欸。」

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