米可白「10年前母女合照」見驚人落差　超高顱頂髮型！差點認不出

記者顧齊祐／綜合報導

米可白（趙亦瑄）過去在兒童台以「葡萄姐姐」身分出道，近年來慢慢轉型深耕影視作品，在去年也奪下金鐘最佳女配角獎，演藝表現有目共睹。時常在社群平台分享近況的她，近日曬出了與媽媽10年前合照的對比，兩人與現在的大落差也吸引了大批網友朝聖。

▲米可白近年深耕影視作品，去年順利奪下金鐘獎。（圖／翻攝自Facebook／米可白）



米可白16日在Facebook曬出了14年前的舊照，古銅色的肌膚，配上煙燻大濃妝以及粉嫩晶亮的唇色，震驚不少網友。今（17）日她再加碼秀出了與媽媽10年前的合照，並寫道「10年前帶媽媽去錄利菁姐的時裝節目，我媽媽變身『女神卡卡』～一開場10公分鞋子，差點跌倒⋯」。

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▲米可白14年前舊照。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

米可白分享的照片中，可以看到她的媽媽穿著全白的套裝加上白色太陽眼鏡，並頂著一頭超高的蓬髮造型，相當時髦，一旁的米可白則是畫著一抹濃妝，挽著媽媽露齒微笑。米可白也附上了與媽媽現在的合照，兩張照片對比後，形成了鮮明的落差。

▲米可白與媽媽10年前合照的對比。（圖／翻攝自Facebook／米可白）



米可白也透露了與母親近日的互動，寫道「最近打電話回去，她都說妳是誰？妳是我女兒嗎？妳不是我遠房親戚？哈哈！」，讓她反省自己太久沒回家了，並表示「該找時間回家陪家人⋯」。