大蛇丸認了「全聯買菜認識女友」！2個月後交往：還沒同床 戀愛細節曝

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber大蛇丸9月無預警宣布擺脫維持31年的單身生活，並分享首次在鏡頭前的合照，「我女友啦」，喜獲各方祝福。值得一提的是，他近日還首度透露認識另一半的地點是在全聯，而且「從認識到交往大概是快兩個月」。

▲▼大蛇丸和女友從認識到交往大約快兩個月。（圖／翻攝自YouTube／泱泱LYNN）



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大蛇丸最近上泱泱的頻道坦承，和女友是在全聯買菜認識的，相處近兩個月才正式交往，「我們還沒有同床睡過。」被問到是否有打算何時過夜時，他解釋女友仍和媽媽住在一起，等到對方家人也接受他再說，「我想這個時間可以再長一點，大概一年、半年左右。」

▲▼大蛇丸想等到女友媽媽接受才考慮同床一事。（圖／翻攝自YouTube／泱泱LYNN）



大蛇丸還感性地說，就算未來遇到更喜歡的人，也不會拋棄現任女友，「她在我可能沒有很好的情況下，她就願意跟我在一起，我就覺得這件事非常感動我，不是在我瘦身完成，甚至是功成名就的時候，她就願意待在我身邊，我覺得這樣的女生適合跟我長期走下去。」

▲大蛇丸吐露女友最令他感動的事。（圖／翻攝自YouTube／泱泱LYNN）



至於公開戀情的原因，大蛇丸坦承一開始本來不想公開，但為了給女友安全感，雙方商量過後，他決定宣布脫單，但不揭露另一半的身分和長相，如此一來也不會影響到對方的私生活。