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NHK宣布解禁傑尼斯！　「STARTO」旗下藝人有望重返《紅白》

記者劉宛欣／綜合報導

日本公營電視台NHK在16日舉行例行記者會，會長稻葉延雄當場宣布，即日起恢復邀請傑尼斯藝人參與節目，包括年底的《紅白歌唱大賽》（紅白歌合戰）在內的所有節目錄影。這也是傑尼斯創辦人強尼喜多川性醜聞事件爆發以來，NHK與其暫停合作超過一年後，再度出現傑尼斯藝人演出的畫面。

▲▼喜多川。（圖／CFP）

▲傑尼斯創辦人喜多川死後，性侵旗下藝人、練習生的醜聞爆發。（圖／CFP）

自去年（2023年）9月起，因喜多川性侵醜聞事件的影響，社會各界開始抵制傑尼斯事務所（現為SMILE-UP.，並另設新公司STARTO娛樂接管演藝事務），NHK當時也決定暫停發出節目邀約給該公司旗下藝人，導致傑尼斯偶像缺席《第74屆NHK紅白歌唱大賽》，這也是44年來首次紅白舞台上完全沒有傑尼斯藝人的演出。

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▲▼SUPER EIGHT（前名關8）、KAT-TUN、Hey！Say！JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz（前名Sexy Zone）、ABC-Z、WEST.（前名Johnny`s WEST）、King & Prince、SixTONES、Snow Man、浪花男子、Travis Japan、NEWS。（圖／大鴻藝術BIG ART、STARTO星達拓娛樂提供）

▲星達拓重新出發，即將重返紅白。（圖／大鴻藝術BIG ART、STARTO星達拓娛樂提供）

稻葉延雄在16日的記者會上表示：「經確認，雙方公司在受害者的賠償和防止再次發生的措施都在進行中，並且兩家公司（SMILE-UP.與STARTO）的經營分離也在穩步推進。因此，我們決定從10月16日起，允許製作單位根判斷發出出演邀請。」但他也強調：「這不代表問題已經完全解決。我們也反思，當時在這個問題上，與其他媒體一樣，NHK的處理都不夠充分。」接下來會續與兩家公司保持溝通，確認後續發展。

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傑尼斯, 星達拓

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