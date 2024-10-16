宋逸民宣布年度計畫　陳維齡過去最怕瞻仰遺容　但最怕也要去做

記者葉文正／台北報導

藝起發光今宣布年度計畫，今年藝起發光將在台北、新北、台中三地舉辦三場大型傳愛巡迴活動「STILL我在這裡 藝起發光音樂盛會」，由宋逸民牧師夫婦帶領的藝起發光團隊，再由七座金鐘奬導演洪榮良夫婦負責編導，吳東諺夫婦負責敬拜。

▲藝起發光將在北中南三地舉辦大型晚會。（圖／翻攝臉書）

當然更不可或缺，還有唐振剛所帶領的舞團，以及藝起發光樂團、沙畫大師莊明達，將透過眾藝人分享見證和演唱詩歌、舞蹈、及藝起發光創作的歌曲、動畫沙畫，加上多媒體影音動畫，串聯整個流程環節，要讓這些盛會感動更多人。

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▲藝起發光的大型晚會，除了演藝人員，也有職棒好手。（圖／翻攝臉書）

參與演出的朋友有宋逸民牧師、陳維齡師母、吳東諺、白家綺、周子寒、陳宇風、葉家妤、李又汝、林道遠、王瑞瑜、小薰-黃瀞怡、張志豪、張文綺、鄭亦真、胡藝芬、莊明達、林柏妤、唐振剛、楊蒨時、黃柏青、莊蕙如、尤國棟、陳玲玲、施心慧、邱克俊、阿諾、張晏塵、蔡家蓁、黃少谷、蔡依依、楊富江、靜香、林依璇、孫綻、馬佑熙、跨世兄弟、鄭尹翔、陳渝平、陳渝安、嚴浩、陳明川、侯柏宇、李芸蓁、吳宜芳、郭禮僑、簡劭峰、楊予恩、朱海葳、楊瑞韻、彭敬之、李柏翰、李亭葦、李欣霓等。

▲宋逸民牧師。（圖／翻攝臉書）

除了辦活動忙到不可開交，但成為師母後，陳維齡坦承經歷了過去最怕的的事情，「比如說教會弟兄姊妹，倘若有家屬過世，就要去殯儀館或治療的醫院幫忙禱告，但我以前連參加喪禮都不能，會很害怕，可是成為師母後，這是我很重要的工作，不但不能害怕喪禮，家屬有任何儀式，就要第一時間趕到現場，這已是最重要的工作之一，不管任何時刻，即便半夜也要去。」

▲陳維齡坦承過去害怕不少事情，如今都看開。（圖／翻攝臉書）

陳維齡個子高，但膽子並不大，「以前很怕瞻仰遺容，現在則是會幫助家屬做追思會，整個過程全都要參與，治喪過程也要參與，一起辦追思禮拜，從前很懼怕這些，現在卻是最重要的工作。」宋逸民也透露，「我們也會去陪伴臨終病人，常常在禱告過程時，他就離開了，這是很大學習跟突破，不是恐懼，而是盼望的心，相信我們未來能再相見，這就是我的使命。」

宋逸民對這件事感到光榮，「一般人很忌諱要去做這些事，但我卻有個使命送他到天上去，沒有恐懼，讓病人放鬆，希望他們走的安詳，同樣現在與教友相處過程中，也盼望能幫助他們在職場上，給他們希望跟信心。」

在教會中，宋逸民與陳維齡夫妻要輔導教友的事情不少，宋逸民說：「包括孩子教育的問題，夫妻關係如何維持良好關係，教會中不乏遇到挫折的家庭，我又是演藝工作，透過這個方式以同理心，我也曾失敗過的，能跟他們溝通，希望教友能少走冤枉路，輔導他們參與更多公益活動與教會服事，今年也預備在聖誕節慶時，在教會與各地舉辦大型公益福音演唱會，還要參與各地聖誕慶典活動，還有公益餐會，請各界期待。

宋逸民跟陳維齡也提到，兒子駿哥目前已經大三，即將要去實習，在英國當老師，在國中與高二兩個年級當老師，這是跟公益慈善團體的合作，當輔導老師，幫助需要幫助的孩子，而且各科都要幫助輔導，也讓孩子們有心靈上的指引，駿哥學的是國際商管，但英國組織來宣導時，他就有感動他想要去，因為跟爸媽的工作很像，學校就安排讓他去教書，夫妻倆也很贊成。