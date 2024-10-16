閻奕格一見男友好快樂「闖馬路直衝」！　百萬車接送回8000萬豪宅

圖文／CTWANT

34歲閻奕格和圈外男友「W先生」穩定交往4年，對於男友長相，她曾透露和朋友一起騎單車認識的W先生，「在我心目中他就跟彭于晏一樣」，意外讓男友有著「單車界彭于晏」的封號。9月7日時報周刊CTWANT直擊到閻奕格和男友在台北市中山區星級飯店餐廳內約會吃大餐，仔細一看W先生著長相，相較於彭于晏，反而是與新世代創作天王周興哲的哥哥周予天有點神似。

▲閻奕格日前出席一日店長活動。（圖／翻攝自閻奕格IG／CTWANT）



9月7日晚間6點17分，閻奕格結束一日店長活動後，與工作人員搭上廂型車離開西門町活動會場。不過車子往行駛約1公里左右、僅過了3個紅綠燈就停靠在路邊，這時突然見到閻奕格下車，迫不急待的直接後穿越馬路，並向對面路邊的一輛帥氣跑車招手，原來是男友來貼心迎接。不過為愛直直衝的奕格呀！行人不依規定，擅自穿越車道，依道路交通管理處罰條例第78條規定，將處新臺幣5百元罰鍰。

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▲結束工作的閻奕格和等在路邊的男友會合，迫不急待的直接後穿越馬路。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲男友排隊等車位的同時，閻奕格先行前往位於星級飯店內的日本料理店。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲閻奕格先進入餐廳，待男友W先生將車停妥後，立即前往店內和女友會合一同用餐。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

6點37分，閻奕格搭著男友的車來到了位於中山北路上的老牌五星級飯店，她先行下車到日本料理餐廳，男友則排隊等車位，20分鐘後將車停妥的W先生立刻趕往日本料理餐廳。2個小時後，晚間8點47分，飽餐後一頓的小倆口一起走出餐廳，男子左手提著兩個打包紙袋、右手向酒店的經理揮手道別，從彼此的互動看來，應該已是餐廳常客。仔細觀察這位開著7位數雙門跑車溫馨接送女友的W先生，雖然戴著黑色棒球帽、身穿黑T配上白色短褲，一派輕鬆打扮，左手上的手錶更是看起來價值不菲。

▲飽餐一頓後，兩人拎著打包的食物一同離開飯店。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲閻奕格與男友去停車場牽車準備趕赴下一行程。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

隨後，兩人到停車場取車離去。晚間9點11分，車子停靠在市民大道路邊，先下車的閻奕格特地走到駕駛座旁，看似幫男友注意後方來車，由此也可以看出兩人感情非常要好。情侶倆走進一家日式居酒屋，與店內的友人寒暄幾句後，友人便送他們回到車邊。9點22分，閻奕格再度搭著男友W先生駕駛的車子，進入位於松山區的一處高級住宅社區，經查後發現該社區平均成交均價每坪過百萬，成交總價動輒7千至8萬。

▲兩人轉往市民大道的日式居酒屋與朋友碰面。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲結束聚會後，友人搭著兩人的肩送他們離開，返回位於台北市松山區的一處高級住宅社區。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

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