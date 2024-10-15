蔡依林蘇格蘭「罕見開腔搭訕他」竟慘被冷處理　無奈認：偏冷漠

記者蔡琛儀／台北報導

天后蔡依林（Jolin）今（15日）出席威士忌代言活動，為此先前還前往蘇格蘭拍攝廣告，她稱讚蘇格蘭環境優美，也直呼很佩服當地的威士忌匠人，大讚他們很沈穩，「對蘇格蘭男人印象很好。」也說：「在他們旁邊感覺非常穩定，可能因為那邊沒有都市干擾跟一絲焦慮感，也不會一直滑手機，他們很喜歡跟人交談，會耐心聽你講話，那個友善很印象深刻。」

▲蔡依林出席威士忌代言活動。（圖／記者蔡琛儀攝）

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這趟蘇格蘭之旅加上後來她自己去的馬爾他之旅，讓Jolin身心靈都獲得極大的放鬆，不過她在馬爾他意外被鐵粉認出，讓她頗感驚訝，「沒想到會遇到非常忠實的粉絲，我看到他的反應是，我自己覺得那樣的緣分很難得，後來知道他真的也看了很多場演唱會，所以我想說這緣份很特別。」

不過除了被粉絲認出，Jolin並沒有在旅途中有特別的邂逅，笑說在蘇格蘭最常跟牛羊聊天，「但牠們偏冷漠，不過冷漠是我喜歡的。」也說因自己生活在都市，看到這些牛羊覺得非常療癒。

談到酒量，Jolin說以前一直以為自己酒量很好，結果有一次真的喝到斷片失憶，還是姊姊告訴她才知道自己怎麼回家。且那此聚會是幫一群入圍金曲獎的朋友慶功，「不是我（入圍），結果我喝醉，比他們還開心。」