記者蔡琛儀／台北報導

天團告五人新歌〈就說你想說的〉MV邀請實力派演員張鈞甯與師兄任賢齊飆戲，詮釋甜蜜相識到因回憶崩潰痛哭的複雜情緒，深刻的演技觸動不少觀眾。師兄任賢齊更為了力挺告五人，特地從北京快閃台北8個小時，就為了拍攝MV，讓告五人感動不已：「超感謝齊哥跟姐姐（指張鈞甯），我們會記得一輩子！」而《為我辦一場西式的喪禮》男主角郭品希也情義客串。

▲告五人新歌〈就說你想說的〉MV邀請到任賢齊、張鈞甯出演。（圖／相信音樂提供）



告五人分享〈就說你想說的〉創作過程中，盡量讓自己回到高中時期的狀態，並融入對成長的感受，MV描述張鈞甯透過閨蜜犬青慫恿下開展新桃花，在與任賢齊約會來臨前，郭品希為張鈞甯做好萬全準備，不僅教她跳舞、還幫她挑選衣服，沒想到甜蜜約會返家後，郭卻不見人影，再相見卻是在墓園。

為了捕捉MV中約會看日出的美好片段，張鈞甯與任賢齊在凌晨兩點便抵達拍攝現場。任賢齊表示：「其實前一天凌晨兩點我還在北京參加時裝周的慶功，沒想到隔天的同樣時間我已經要起床工作了，有點像拍戲時翻班的感覺。」快閃台北8小時，拍攝結束當晚馬上前往準備演唱會。

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▲任賢齊、張鈞甯對告五人讚譽有加。（圖／相信音樂提供）



張鈞甯笑道：「哲謙現在也是演員身份，他對拍戲早起或翻班可能也有心得了。」意外曝光哲謙於電影《為我辦一場西式的喪禮》客串的經歷，任賢齊也對哲謙表現讚譽有加，期待未來繼續多方嘗試。談到對歌曲〈就說你想說的〉的感受，任賢齊表示：「這首歌讓我聯想到許多生命中的遺憾，可能都是當時想太多，很多想做的事就沒有去做。」張鈞甯也分享MV劇情其實很多場的情緒是很重的，在拍攝時反覆聽這首歌，受歌曲的情感引導，讓她更容易進入角色。