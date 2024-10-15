《原子》190cm金雲演BL苦了CP！　「在大型傢俱親密」羞曝激烈戲

記者黃庠棻／台北報導

台日合資BL劇《看見愛》描繪富三代為逃避繼承家業的壓力意外愛上聽障看護的故事，卡司集結新生代演員金雲、林宇、林家佑、林詠傑、陳柏文，今（15）日舉行開播記者會，主CP金雲、林宇穿著白色西裝、副CP林家佑、林詠傑則是身穿黑色正裝現身。

▲BL劇《看見愛》即將開播。（圖／記者周宸亘攝）

因曾參加過《原子少年》而累積高人氣的金雲，首次擔綱就挑戰極富難度的聾人角色，和林宇一起上手語課勤練習，190公分的金雲談到拍戲困難，表示身高雖然讓比例吃香，但常常講話會不自覺駝背，在現場會被糾正自己的儀態，其他三人一聽也附和，說道「我們也很累，跟他講話都要抬頭，脖子會很痠」。

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▲BL劇《看見愛》主演（左起）林家佑、林詠傑、林宇、金雲。（圖／記者周宸亘攝）

《看見愛》金雲、林宇、林家佑、林詠傑4位主演在劇中都有不少裸露戲，曾參與《全明星運動會》第四季的林家佑是大家的教練，常會自己攜帶健身器材到拍戲現場，督促其他人的鍛鍊，甚至連飲食上都會關心，放飯時工作人員吃便當，而4位主演則都是吃健身餐。

▲BL劇《看見愛》主演林詠傑、林家佑。（圖／記者周宸亘攝）

此外，金雲跟林宇是《看見愛》的主CP，在片中有不少親密戲碼，一開始不敢暴雷，兩人透露懸念「在一個大型傢俱上」有激情戲，讓所有人忍不住狂猜沙發、洗衣機、音響、廚房中島等，後來得到許可後，兩人才害羞地揭露是在「衣櫥裡」，意料著外的答案讓眾人驚呼，也引發高度關注。《看見愛》10月23日（三）20:00起首週於KKTV上架2集，其後每週三上架1集，共13集。

▲BL劇《看見愛》主演林金雲、林宇。（圖／記者周宸亘攝）