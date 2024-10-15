Jessi道歉文被批沒誠意「一看就不是本人寫」！　2013梨泰院案遭翻出

記者張筱涵／綜合報導

18歲男粉絲於9月29日巧遇Jessi，上前詢問是否可以合照，卻遭同行者以英文辱罵，接著又被一名突然走來的黑衣男子揍臉並踹打身體。男粉絲隨即報警，並公開表達對Jessi的失望。此事件也讓Jessi於2013年捲入梨泰院暴力事件的往事再度浮出水面，當時她同樣表示「不認識加害者」。

▲Jessi。（圖／翻攝自Instagram／jessicah_o）



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該男粉絲在14日播出的《事件班長》節目中提到，當他看到Jessi的道歉聲明中提到「道義責任（도의적인 책임）」時，就認為這篇聲明不太可能是她本人所寫，因此感受不到任何誠意。他還指出，動手打人和辱罵他的那些人看起來就像流氓。節目中甚至有爆料者稱，涉案的製作人KOALA手上有「K」和「OS」的大型刺青，這是洛杉磯韓裔黑幫「Korean Outlaws」的縮寫。

男粉絲的母親也在採訪中表達憤怒：「那篇道歉文只是在替自己找藉口，聲稱不是一起的，（加害者）是突然出現的，這根本無法令人接受，我兒子明明看到他們是一起的。」對此，Jessi的經紀公司DOD回應：「KOALA只是和Jessi合作過幾次音樂製作，Jessi與該黑幫無關，也不清楚KOALA與Korean Outlaws的關聯。」

首爾江南警察署目前已展開調查，並於11日傳喚了當時與Jessi同行的製作人KOALA，作為被告對其進行訊問，並將繼續調查其他涉案人員。警方也在考慮傳喚Jessi進行進一步的調查。

這起事件不僅影響了Jessi的形象，網友還翻出她2013年捲入梨泰院暴力事件的經歷，當時Jessi的朋友被指控在女廁打了一名女性。儘管Jessi未參與暴力行為，官方聲明中提到「Jessi不認識加害者，也不是一起的」，這次事件中的回應與當時相似，再次引發網友熱議。

【Jessi道歉文翻譯】

大家好，我是Jessi。

首先，對於最近與我有關的暴力事件報導，帶給許多人困擾，我真心感到抱歉。

最近在與朋友的私人聚會中，我的粉絲也是這次的受害者向我請求合照，但由於時間已晚，我兩次禮貌地拒絕了他的要求。然而，就在那時，有位我當天才第一次見到的人突然對該名粉絲施暴，當時的情況發生得非常突然，我也過於驚慌，未能更細心顧及那位粉絲。

無論事件的經過如何，我都對我的粉絲遭遇這樣的不幸感到非常遺憾，並感受到道義上的責任，事件發生後，我與我的公司已經聯繫了該位粉絲的母親，正在努力協助找到施暴者，並促使其道歉和進行賠償。此外，我們也在努力確保施暴者能夠受到應有的懲罰。

懇請大家在報導此事件時，避免僅依據單方面的主張或基於猜測的報導。非常感謝。