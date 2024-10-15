韓女歌手罹舌癌3期「竟是蛀牙害的」！癌細胞擴散　切除舌頭淋巴慘失聲

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韓女歌手鄭美愛罹舌癌3期「竟是蛀牙害的」！癌細胞擴散　切除舌頭淋巴慘失聲

記者田暐瑋／綜合報導

南韓TROT歌手鄭美愛（音譯，정미애）2019年參加選秀節目《Ms.Trot》獲得超高人氣，最終拿下亞軍寶座，2021年12月罹患舌癌三期，從此中斷演藝活動，她近日透露切除舌頭後的抗癌歷程，更指出會罹癌的原因之一就是蛀牙。

▲鄭美愛罹舌癌。（圖／翻攝自鄭美愛IG）

▲鄭美愛罹舌癌。（圖／翻攝自鄭美愛IG）

鄭美愛抗癌經歷艱辛，在《超人回來了》節目中透露當時被診斷出舌癌後，癌細胞擴散至下巴，不得不切除3分之1舌頭及大範圍淋巴腺，曾有一段時間完全無法發聲，舌頭的動作異常導致發音困難，連唱歌都變得極為艱難，作為一名歌手卻可能會失去聲音，她坦言承受了巨大的掙扎和痛苦。

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作為4個孩子的母親，鄭美愛努力振作，透露會罹患舌癌的一個重要原因是蛀牙，原來是舌頭長期被爛掉的蛀牙摩擦受傷，導致患處反覆發炎，才會演變成癌症，讓她意識到日常口腔衛生的重要性，也希望透過自己的故事提醒大眾，平凡的日常問題有時也可能演變成嚴重的健康危機。

▲鄭美愛罹舌癌。（圖／翻攝自鄭美愛IG）

▲鄭美愛罹舌癌。（圖／翻攝自鄭美愛IG）

牙醫師曹皓崴指出，舌癌除了要切除患部，也就是舌頭，舌癌細胞也很容易向下蔓延到下顎、頸部，「因此致死率很高」。醫師解釋，追根究底，口腔組織的再生速度實在太快，當口內傷口反覆受傷、反覆再生，就有機會讓細胞亂了套，因此開始纖維化、長出白斑、紅斑、癌症前期或是腫瘤等。

除了舌頭外，國健署說明，若有下列口腔癌症狀，應至耳鼻喉科或口腔顎面外科進行進一步檢查與治療：

1. 口腔有腫脹、硬塊、脫皮落屑或顏色改變

2. 嘴唇或口腔有超過兩周不癒合的黏膜潰瘍

3. 口腔有不明原因麻木感、疼痛或觸痛

4. 口腔內不明原因出血

5. 口腔黏膜出現白斑或紅斑

6. 舌頭活動度受阻

7. 頸部有不明原因腫塊

8. 口腔活動受阻或有困難

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