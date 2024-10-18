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金鐘獎／小S穿全黃登紅毯！陳明珠胸前深V炸半球　5美看這邊

記者王靖淳／綜合報導

第59屆金鐘獎「節目類頒獎典禮」今（18）日晚上在台北流行音樂中心登場，同樣採「派對訪區」與「禮車訪區」方式進行，由黃豪平搭檔木木（林葦妮）擔任星光大道主持人，入圍者與頒獎人盛裝出席。對此，《ETtoday星光雲》整理出1份紅毯5美，來帶讀者一睹星光大道上的最美「嬌點」。

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木木

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▲▼第59屆金鐘獎戲劇類星光大道-黃豪平，木木。（圖／攝影中心攝）

▲木木。（圖／攝影中心攝）

木木穿著一件黑色的露背長禮服，裙擺部分是多層次的剪裁，帶有輕盈的垂墜感，不只展現優雅又性感的氣質，同時也增添造型的動感及層次感，凸顯出她高挑的身材，搭配上她長長的波浪捲髮，更加增添一股神秘和典雅的氛圍。

陳明珠

▲▼第59屆金鐘獎節目類星光大道-陳明珠。（圖／攝影中心攝）
▲▼第59屆金鐘獎節目類星光大道-陳明珠。（圖／攝影中心攝）
▲陳明珠。（圖／攝影中心攝）

陳明珠穿著一件黑色的無肩禮服，胸前大膽挖空，深V直逼肚臍，東西半球外露，整體設計簡約而典雅，完美展現她纖細的好身材。她將頭髮梳成簡潔盤髮，配上精緻的耳環與手錶，凸顯自信與從容的氣質。

蔡逸帆

▲▼蔡逸帆。（圖／攝影中心攝）▲▼蔡逸帆。（圖／攝影中心攝）

▲蔡逸帆。（圖／攝影中心攝）

蔡逸帆穿著一件深藍色的高開衩禮服，這件禮服展現大膽而優雅的設計，領口是深V剪裁，凸顯她的身材曲線，同時也露出修長美腿，整體造型性感又充滿自信。她腳踩一雙銀色高跟涼鞋，並將髮型梳成低盤髮，完美展現成熟與優雅的氣質。

大霈

▲▼第59屆金鐘獎節目類星光大道-大霈【李霈瑜】。（圖／攝影中心攝）▲▼第59屆金鐘獎節目類星光大道-大霈【李霈瑜】。（圖／攝影中心攝）
▲大霈。（圖／攝影中心攝）

大霈穿著一套純白色禮服，上半身是露肩設計，完美展現她的鎖骨與肩頸線條，搭配簡約的珠寶項鍊，整體造型非常大方。下半身是高開衩的長裙設計，秀出她修長的雙腿，給人以性感且不失端莊的感覺。大霈露出自然且自信的笑容，散發出優雅氣質。

小S

▲▼第59屆金鐘獎節目類星光大道-小S【徐熙娣】。（圖／攝影中心攝）
▲▼第59屆金鐘獎節目類星光大道-小S【徐熙娣】。（圖／攝影中心攝）
▲《小姐不熙娣》小S（徐熙娣）、派翠克（柳柏丞）。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

小S穿著一件鮮豔的亮黃色禮服，這件禮服充滿華麗的層次感與立體結構設計，禮服的上半部分具有獨特的翅膀形狀設計，凸顯出她的時尚風格與個人魅力。裙擺部分則由多層次的紗狀材質組成，營造出輕盈、流動的感覺，使整體造型既華麗又有動感。

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