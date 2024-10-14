女兒出生3天就插管「肺部天生有洞」　李宓抱不到小孩：超級擔心

記者蔡宜芳／綜合報導

「資生堂千金」李宓婚後育有一對雙胞胎兒子和一個女兒，11日又誕下雙胞胎姊妹「星星」、「月月」，成為五寶媽。她14日透露星星呼吸不順的狀況並未改善，且還檢查出其它問題，已經改為插管，讓她十分擔心。

▲李宓於11日生下雙胞胎女兒。（圖／翻攝自Facebook／李宓Mina）

李宓表示，她打電話到加護病房了解雙胞胎女兒星星的情況，得知星星的呼吸狀況並未改善，且檢查出肺部有一個天生的小洞，「所以現在把呼吸器改成插管，讓我超級無敵擔心。」

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▲李宓透露女兒星星因呼吸不順插管。（圖／翻攝自Facebook／李宓Mina）

不僅如此，李宓透露，老公去上班不在身邊，在她很擔心星星的狀況時，媽媽又打來告訴她兒子的癲癇發作了，「雖然只有短短幾分鐘，但是他發高燒到39度，我叫我公婆趕快回去帶淮淮去看醫生，結果他們到我家後就說淮淮已經退燒了，但是我還是好擔心喔。」

李宓表示，儘管自己的身體狀況已經好轉，下午和晚上都能到處散步，但是在一整天的擔心和無法抱到剛出生的女兒的失落感中，她獨自度過了這一天。PO文引網友關心留言「保持好心情，照顧自己先」、「辛苦了，媽媽你要先盡量好好休息」。

▲李宓分享產後第三天的近況。（圖／翻攝自Facebook／李宓Mina）

【李宓全文】

產後第三天，終於能睡個好覺了！雖然半夜還是有護士會來量血壓，但已經是我大概四個月來睡的最好的一次

起床後護士告訴我說要開始擠奶，雖然寶寶不在身邊可能奶水比較少，但還是可以試試看，所以我努力擠了珍貴的0.2cc

然後下午媽媽帶淮淮&如如來看我，還帶他們去看了新的妹妹月月～不過他們都一點也不想看妹妹

打電話給長庚醫院的加護病房，他們說星星的呼吸不順還是沒有改善，而且檢查出肺部有個小洞是天生的，所以現在把呼吸器改成插管，讓我超級無敵擔心

老公去上班一整天，在我很擔心星星的時候又發生了更可怕的事情⋯我媽打來說淮淮癲癇發作了????雖然只有短短幾分鐘，但是他發高燒到39度，我叫我公婆趕快回去帶淮淮去看醫生，結果他們到我家後就說淮淮已經退燒了，但是我還是好擔心喔

雖然我身體好很多了，下午跟晚上都到處散步走來走去，但就這樣在一整天的擔心，跟抱不到剛出生女兒們的失落中，一個人度過了一天