柯震東婚禮跳16蹲「隔天不能起身」！　急cue坤達：幹嘛叫我上台啦

記者王靖淳／綜合報導

藝人柯震東、王子（邱勝翊）、坤達昨（13）日出席金曲歌王蕭敬騰與經紀人Summer的婚禮，並在過程中大跳天團Energy歌曲〈星期五晚上〉中的「16蹲」舞，令全場嗨翻。不過，柯震東今（14）日卻在Threads發文透露，跳完之後竟不能起身，同時也在文中喊話坤達：「幹嘛叫我上台啦！」貼文曝光後，坤達也驚喜現身留言，掀起網友討論。

▲柯震東和坤達在蕭敬騰婚禮大跳16蹲。（圖／記者陳煥丞攝）

柯震東發文分享昨天參加的婚禮經歷，他坦言當時真的不該跳「16蹲」，因為今天腿痠到無法起身，讓他感到相當後悔。他以既無奈又輕鬆的語氣透露：「昨天真不該在婚禮上跳什麼16蹲的……今天腿痠到一個不能起身。」最後還不忘標記好友坤達的帳號，以半開玩笑地責怪對方，「幹嘛叫我上台啦！」

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▲柯震東透露跳完16蹲後腳痠到不能起身。（圖／翻攝自Threads／kaikaiko）

貼文曝光後，除了吸引大批網友朝聖按讚之外，同時也紛紛留言虧他「幹嘛虐待自己」、「有比上次跳得好」、「看來不能唱跳rap」、「多跳幾次，腳就不會這樣了啦。」此外，坤達看完貼文後，除了在底下留言向柯震東表示「I’m so sorry」之外，同時也笑稱：「好啦，謝謝你陪我，愛你喔！」兩人之間的逗趣互動，讓粉絲們看完後都爆笑不已。