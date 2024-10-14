ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

柯震東婚禮跳16蹲「隔天不能起身」！　急cue坤達：幹嘛叫我上台啦

記者王靖淳／綜合報導

藝人柯震東、王子（邱勝翊）、坤達昨（13）日出席金曲歌王蕭敬騰與經紀人Summer的婚禮，並在過程中大跳天團Energy歌曲〈星期五晚上〉中的「16蹲」舞，令全場嗨翻。不過，柯震東今（14）日卻在Threads發文透露，跳完之後竟不能起身，同時也在文中喊話坤達：「幹嘛叫我上台啦！」貼文曝光後，坤達也驚喜現身留言，掀起網友討論。

▲▼柯震東（圖／記者陳煥丞攝）

▲柯震東和坤達在蕭敬騰婚禮大跳16蹲。（圖／記者陳煥丞攝）

柯震東發文分享昨天參加的婚禮經歷，他坦言當時真的不該跳「16蹲」，因為今天腿痠到無法起身，讓他感到相當後悔。他以既無奈又輕鬆的語氣透露：「昨天真不該在婚禮上跳什麼16蹲的……今天腿痠到一個不能起身。」最後還不忘標記好友坤達的帳號，以半開玩笑地責怪對方，「幹嘛叫我上台啦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼柯震東發文。（圖／翻攝自Threads／kaikaiko）

▲柯震東透露跳完16蹲後腳痠到不能起身。（圖／翻攝自Threads／kaikaiko）

貼文曝光後，除了吸引大批網友朝聖按讚之外，同時也紛紛留言虧他「幹嘛虐待自己」、「有比上次跳得好」、「看來不能唱跳rap」、「多跳幾次，腳就不會這樣了啦。」此外，坤達看完貼文後，除了在底下留言向柯震東表示「I’m so sorry」之外，同時也笑稱：「好啦，謝謝你陪我，愛你喔！」兩人之間的逗趣互動，讓粉絲們看完後都爆笑不已。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

推薦閱讀

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

殯葬界蔡依林「遭強拍性愛片」！角頭設局交往還施虐　她痛哭認受害

殯葬界蔡依林「遭強拍性愛片」！角頭設局交往還施虐　她痛哭認受害

台灣珍奶被偷「漫威男星劉思慕怒了」！　轟加拿大CEO：波霸來自台灣

台灣珍奶被偷「漫威男星劉思慕怒了」！　轟加拿大CEO：波霸來自台灣

蕭敬騰婚禮被爸爸催生！51歲Summer「去年1句話」早表態　網掀論戰

蕭敬騰婚禮被爸爸催生！51歲Summer「去年1句話」早表態　網掀論戰

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

蕭敬騰爸爸說話了！　婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

蕭敬騰爸爸說話了！　婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

魏大勛求婚秦嵐遭拒爆分手　狗仔曝他「1轉變」：應該分了

魏大勛求婚秦嵐遭拒爆分手　狗仔曝他「1轉變」：應該分了

阿嬌爆復胖！演唱會「圓潤身材」影片瘋傳…陸網：甚至都懶得動

阿嬌爆復胖！演唱會「圓潤身材」影片瘋傳…陸網：甚至都懶得動

游鴻明愛女「熱戀醫三代」　默認交往：說好一起去台大EMBA讀書

游鴻明愛女「熱戀醫三代」　默認交往：說好一起去台大EMBA讀書

楊繡惠「擁抱」徐乃麟大和解！　才剛開完刀仍現身...他正面回應：不用道歉

楊繡惠「擁抱」徐乃麟大和解！　才剛開完刀仍現身...他正面回應：不用道歉

蕭敬騰秘戀16年無人知　王子才懂Summer昔日「護愛舉動」：原來～

蕭敬騰秘戀16年無人知　王子才懂Summer昔日「護愛舉動」：原來～

陸百萬網紅直播完「驚傳腦溢血猝逝」！享年32歲　龍鳳胎只出生幾個月

陸百萬網紅直播完「驚傳腦溢血猝逝」！享年32歲　龍鳳胎只出生幾個月

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

殯葬界蔡依林「遭強拍性愛片」！角頭設局交往還施虐　她痛哭認受害

台灣珍奶被偷「漫威男星劉思慕怒了」！　轟加拿大CEO：波霸來自台灣

蕭敬騰婚禮被爸爸催生！51歲Summer「去年1句話」早表態　網掀論戰

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

蕭敬騰爸爸說話了！　婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

魏大勛求婚秦嵐遭拒爆分手　狗仔曝他「1轉變」：應該分了

阿嬌爆復胖！演唱會「圓潤身材」影片瘋傳…陸網：甚至都懶得動

游鴻明愛女「熱戀醫三代」　默認交往：說好一起去台大EMBA讀書

楊繡惠「擁抱」徐乃麟大和解！　才剛開完刀仍現身...他正面回應：不用道歉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

柯震東, 蕭敬騰, 結婚, 婚禮, 林有慧, 坤達, 16蹲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 柯震東婚禮跳16蹲「隔天不能起身」！　急cue坤達：幹嘛叫我上台啦
  2. 朱芯儀罹癌「蕭敬騰夫婦第一個知道」　曝他們暖舉：心意無價
  3. 大蛇丸生日「同框女友放閃」！　甜蜜告白：最棒的禮物就是妳
  4. 「啦啦隊正妹」私人行程遭尾隨！　林可罕見動怒：可以不要嗎？
  5. 許瑋甯「金色羊毛捲」新造型亮相　撞臉泰勒斯！網暈：真的封神
  6. 告五人跨界拍電影！　他換造型「演數學老師」團員一看認不出
  7. 楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他
  8. 愛莉莎莎出國搞丟護照！　結局反轉她哭了：人品太好
  9. 一粒告別首賽季「約定明年見」！　球迷不捨：都還沒看過本人
  10. 洪百榕半夜醒來驚見「長髮女躺旁邊」！　嚇壞警告：這種事別隨便做

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366