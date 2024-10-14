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金馬影帝李康生《黑之牛》 歸農　長住日本「幫老婦洗澡做工」

記者吳睿慈／綜合報導

金馬影帝李康生挑大樑主演日本電影《黑之牛》，由《祖谷物語》日本新銳導演蔦哲一朗編導，集結台、日、美拍攝團隊。影帝李康生首度於日片首挑大樑，為演出農人的他特地提前1個月飛去日本做準備，在當地學各種耕作和放牧等新技能，下足苦功融入角色，令人佩服。

▲▼ 李康生 。（圖／光年映畫提供）

▲李康生主演日本電影《黑之牛》，長住日本1個月。（圖／光年映畫提供）

《黑之牛》故事靈感受到禪宗《十牛圖》啟發，講述19世紀明治時期日本鄉野農村裡人與黑牛共生，在耕作生活中與大自然重新建立連結的故事，主人公由影帝李康生飾演，除了挑戰全程人牛對戲，他也學習耕作插秧、牧牛、騎牛，涉水溪流洗牛、餵牛吃草，更在山林間賣力狂奔跳躍，與和牛上演激烈追逐戰，甚至當起奴僕幫老婦洗澡做工，他挑戰身、心體力極限，直呼：「好辛苦！又覺得累得一切很值得。」

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▲▼ 李康生 。（圖／光年映畫提供）

▲▼李康生在電影裡與牛互動、幫老婦洗澡 。（圖／光年映畫提供）

▲▼ 李康生 。（圖／光年映畫提供）

電影是導演蔦哲一郎的第二部劇情長片，他選擇用底片拍攝，幾近全片採用黑白35釐米底片拍攝，而部分使用65釐米的底片拍攝，更是日本影史上首部劇情片採用，以如潑墨山水畫的影像故事，壯麗重現《十牛圖》尋求自我到覺悟真實自我的心路歷程，呈現出最獨特的時代電影，導演訴說緣由：「我敢於堅持使用底片拍攝，尋找影像本身的力量與表現力， 借用底片的魔力，希望能讓人真正感受到大自然的神聖與靈性。對我來說，35釐米的膠卷，也許就是我心裡的『牛』吧！」

▲▼ 李康生 。（圖／光年映畫提供）

▲《黑之牛》全片採用黑白35釐米底片拍攝，部分使用65釐米的底片拍攝 。（圖／光年映畫提供）

李康生也大讚在日本拍攝團隊嚴謹有秩序，大家配合默契良好。電影主創團隊大有來頭，曾演出《我的完美日常》的日本知名舞蹈家兼演員田中泯也受邀共同主演，他飾演禪僧，引導李康生與牛產生心靈交流，更一同將荒地開墾成豐饒的稻田，配樂則由已故傳奇音樂大師坂本龍一操刀，打造壯闊動人的古老物語，電影入選本屆東京國際影展亞洲未來單元競賽，下月初將進行世界首映，台灣定檔於11月8日搶先全球上映。

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李康生, 影帝, 黑之牛

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