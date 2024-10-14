陸百萬網紅直播完「驚傳腦溢血猝逝」！享年32歲　龍鳳胎只出生幾個月

記者田暐瑋／綜合報導

32歲大陸網紅「雲南阿奎」擁有破百萬粉絲，日前在直播結束後突發腦溢血，目前仍在醫院加護病房搶救。阿奎的團隊13日發表聲明，指出病情並不樂觀，但家人及團隊成員未放棄任何希望，如今有消息指出人已離世。

▲大陸網紅阿奎驚傳腦溢血逝世。（圖／翻攝自微博）



在6日的直播中，阿奎曾透露身體極度不適，感到頭痛暈眩，隨後便中斷直播，結束直播後就突發腦溢血，被緊急送往醫院，在急救1天後仍生死未卜，但14日上午有粉絲受訪表示，阿奎的徒弟「風少爺AK」連發2支影片，內容哭訴：「你怎那麼狠心啊，丟下一家老小。天亮了，不要怕。我們帶你回家了。」還拍到阿奎的家人、徒弟正在燒紙錢的畫面。

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▲大陸網紅阿奎驚傳腦溢血逝世。（圖／翻攝自微博）



不只如此，阿奎的好友被發現也發了哀悼文：「奎哥，願你在天堂沒有疾病和痛苦。」證實阿奎過世消息，而阿奎的妻子唐三妹同樣人氣網紅，事件發生後，唐三妹極度崩潰，痛哭發文：「4個寶寶怎麼辦，2個老人怎麼辦，求你趕緊醒過來。」阿奎家中不僅有年邁父母，還有4名年幼的孩子，其中包括才幾個月大的龍鳳胎。

▲大陸網紅阿奎驚傳腦溢血逝世。（圖／翻攝自微博）

