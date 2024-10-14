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12歲柬埔寨混血公主爆「赴韓當練習生」！絕美臉蛋曝光　唱跳實力超強

記者田暐瑋／綜合報導

柬埔寨小公主諾羅敦珍娜（Norodom Jenna）外型甜美，年僅12歲已是小有名氣的明星，經常受邀作為演唱嘉賓出現在時尚秀和大陸節目中，除了歌聲好聽，舞蹈能力同樣也相當驚人，據傳她計畫赴韓當練習生，目標成為國際巨星。

▲諾羅敦珍娜五官精緻。（圖／翻攝自諾羅敦珍娜IG）

▲諾羅敦珍娜五官精緻。（圖／翻攝自諾羅敦珍娜IG）

諾羅敦珍娜出身王室，精通5種語言且歌聲甜美，還是KPOP的超級粉絲，由於有著混血精緻五官和卓越的演藝天賦，不少網友看好她與LISA、(G)I-DLE的Minnie足以齊名。其實她還曾和「緬甸水行俠」白英他空（Paing Takhon）共同演出電影《鬼氣球》，成為柬埔寨票房最高的鬼片，同時也是緬甸歷史上最暢銷的外國電影，更於今年在台灣上映。

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出身王室的諾羅敦珍娜，母親是柬埔寨公主諾羅敦芭菲麗（Norodom Bophary），而父親則是一名法國富商，爺爺是柬埔寨王子諾羅敦查拉彭（Norodom Chakrapong），同時也是柬埔寨已故國王諾羅敦辛罕那（King Norodom Sihanouk）的曾孫女，如今盛傳她將赴韓當練習生，也讓粉絲相當期待。

▲諾羅敦珍娜五官精緻。（圖／翻攝自諾羅敦珍娜IG）

▲諾羅敦珍娜五官精緻。（圖／翻攝自諾羅敦珍娜IG）
  

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