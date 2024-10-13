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《胖球人生》9歲斯拉理想型「車銀優和財神爺」　妙答：誰不喜歡？

記者蕭采薇／台北報導

「高雄拍」短片《殺雞》、《白雪》、《貓與雞》、《晚風》、《所有人都在死》、《浮游物》及《春天》等7部作品，13日在高雄電影節放映。喜翔在《殺雞》中與童星陳馨妃（斯拉）飾演爺孫，兩人互動笑料不斷。9歲的斯拉還被片中飾演媽媽的曾珮瑜爆料，理想型是李棟旭、車銀優和財神爺。

▲《殺雞》喜翔、陳馨妃（斯拉）。（圖／高雄電影節提供）

▲《殺雞》喜翔、陳馨妃（斯拉）片中飾演祖孫。（圖／高雄電影節提供）

談及《殺雞》選角，導演謝家忻表示，斯拉是從近80位小朋友海選中脫穎而出，有次從斯拉口中聽到她說「我沒有朋友」，讓導演覺得正中下懷，「我就想說怎麼跟我一樣！這小孩有點寂寞，又對這世界有好奇，非常符合我想要的感覺。」

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斯拉是擁有13萬粉絲的網紅粉專「胖球人生」三姐妹中的老二，姊姊胖球先接觸戲劇，因為曾經演鬼收過50元紅包，輪到斯拉時，她也問嗎嗎：「所以我結束也會有50元紅包嗎？」從小就愛財，讓片中媽媽曾珮瑜笑說，斯拉的理想型是韓星李棟旭、車銀優和財神爺，斯拉也用小大人的口氣說：「沒有人不喜歡財神爺吧！」

▲《殺雞》喜翔、陳馨妃（斯拉）。（圖／高雄電影節提供）

▲喜翔今年以《春行》入圍金馬影帝。（圖／高雄電影節提供）

片中飾演斯拉爺爺的喜翔，今年以《春行》入圍金馬影帝，他自認沒希望獲獎，因為不太有台灣的評審緣，對於獎項一切隨緣。更開玩笑說：「期待（臍帶）在我出生就切掉了，現在只剩肚臍。」

周健瑜和7歲的李宜儒在《白雪》中飾演父女，他坦言自己不是孩子王，這次是「第一次當爸爸」，開拍前也在思考要怎麼跟小孩相處，最後是靠著回想自己小時候與父親相處的回憶去揣摩。為了和李宜儒拉近距離，他們一起去木柵動物園遊玩，那天有牽手也有把李宜儒抱起來讓她看企鵝，也因此拉近兩人距離，覺得有一個小女孩叫自己爸爸很有趣。

 

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殺雞, 胖球人生, 斯拉, 喜翔

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