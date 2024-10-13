《咒》紅遍全球！名導愛台灣驚悚片　宇賀那健一：日本已拍到疲乏

記者蕭采薇／高雄報導

日本名導宇賀那健一以驚悚揉合搞笑的風格見長，本屆高雄電影節帶著6部作品來台與影迷相見歡。他相當喜愛台灣的驚悚片，包括《紅衣小女孩》、《咒》和《哭悲》等。他給出極高評價：「日本有點拍太多恐怖片，已經疲乏了，反而台灣會帶點紀實的風格，以真實事件出發，不是單純想嚇人，而是帶出議題，這點非常有趣。」

▲「日本名導」宇賀那健一，獲選本屆雄影「導演焦點」單元。（圖／高雄電影節提供）

宇賀那健一今年已經三度來台，年底將在台灣拍攝新片。為此先前曾前往台灣的「墓仔埔」場勘，他說：「因為是工作，當下沒有恐怖的感覺，但還是感受到台灣獨有的陰森氣氛。他目前也逐漸熟悉台灣的靈異習俗，進入陌生飯店前會先敲門，向可能存在的「好兄弟」打招呼。

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此外他也超喜歡便利商店的茶葉蛋，「我才來第2天就已經吃了3顆。」此次來到高雄，還去了柴山踏青，「看到很多猴子。」宇賀那健一也提及，先前在多倫多影展和《鬼才之道》導演徐漢強一起辦講座，「我們交流很多創意，我也非常喜歡那部電影。」

▲宇賀那健一對台灣近年來的驚悚片如數家珍。（圖／高雄電影節提供）

宇賀那健一曾與日本性感男神齋藤工合作，他笑說：「你們不要看他帥帥的，但他其實也是怪怪的，和我很合。」更表示對方雖是非常有名的演員，有很多大眾化的作品，但也很關注獨立電影。此外他也曾與台日混血男星楊宇騰合作過，「未來會希望能與更多台灣演員、影人合作。」