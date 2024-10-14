【本周夯星聞】汪建民56歲癌逝！　Dcard大書捲醜聞致歉退團

記者張筱涵／綜合報導

本週的前三大熱門話題中，帶來了些許悲傷。活躍於演藝圈逾30年的汪建民於7日離世，消息傳出後令外界深感震驚與不捨。許多演藝圈好友紛紛前往靈堂致意，表達哀悼之情，並為故人祈福。

TOP1：56歲汪建民離世！抗癌化療7個月…妹妹慟證實：一切煙消雲散

[廣告]請繼續往下閱讀...

藝人汪建民日前透露罹患肺腺癌第四期，且癌細胞已擴散至腦部，消息令粉絲擔憂。經歷7個月的抗癌化療，汪建民最終於7日晚間病逝。妹妹於8日證實了噩耗，並感謝所有在這段時間幫助過汪建民的朋友、醫療人員及社工，她表示：「隨著建民哥的離世，一切煙消雲散。」

汪建民的妹妹感謝所有一直支持汪建民的朋友，並對過去他未能償還的人情表達歉意，「這輩子虧欠的讓他下輩子還給各位，也懇求給家人們一個空間。」她也特別感謝汪建民的女友Joan陪伴哥哥走完人生最後一程，「謝謝妳的不離不棄，也讓妳承擔了很多事，再次感謝。」此消息震撼演藝圈。

▲汪建民離世，享年56歲。（圖／年代提供）

TOP2：Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

YouTuber大書是Dcard Video團隊成員，頻道以街訪企劃吸引大量訂閱。然而，已婚的大書近日被爆外遇，傳聞對象為Dcard新人，引發熱議。大書的前妻在網上發文後，大書深夜坦承離婚，並宣布離開Dcard Video。

大書表示，由於個人私事處理不當，對前妻造成難以平復的傷害，讓朋友和團隊感到失望，儘管努力挽回，但最終仍以離婚收場。他對自己的過錯深感歉意，並提到這段事件已經持續近兩年，仍讓前妻痛苦。

針對外界揣測的外遇對象，大書澄清今年認識了現任女友，並強調對方並非公司成員。他對因此受到誤會的團隊成員及女友表示歉意，並宣布離開Dcard Video，將致力於彌補過去的錯誤，為此次風波向大眾道歉。

▲大書被前妻爆料已婚期間外遇新人，深夜發文表示會退團且對前妻造成傷害。（圖／翻攝自IG／大書）。（圖／翻攝自Miyake臉書）

TOP3：《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！ 派翠克罕撂重話：這很基本常識

綜藝節目《小姐不熙娣》近日因固定班底髮型師Miyake未經同意在節目上公開跨性別友人的照片，引發爭議與網友撻伐。Miyake事後緊急道歉，承認未獲當事人同意就公開照片，而電視台也在1日晚間二度發表聲明，解釋事件原委，並宣布「暫停邀約」Miyake。節目主持人派翠克接受訪問時也對此事件發表看法。

派翠克表示，他事發前已看到當事人的發文，原以為Miyake事先知會對方，因此對她的行為感到難以置信，他強調，公開他人隱私要先確認是基本常識，Miyake該知道分寸，並且這件事確實做錯了。派翠克認為Miyake應向受影響的人道歉，並指出這次事件已影響到節目製作。

派翠克也對跨性別當事人表示歉意，強調這並非節目的本意，並指出每次出現問題都是一次學習機會，希望未來能更加注意和尊重來賓的感受，確保不再發生類似事件。

▲派翠克認為公開他人隱私需徵求同意是基本常識。（圖／記者謝盛帆攝）