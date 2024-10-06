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《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

記者孟育民／台北報導

綜藝節目《小姐不熙娣》近日因知名髮型師班底Miyake提到一位朋友是跨性別者，並在未獲得同意的情況下公開照片，讓當事人「被迫出櫃」，引發網友撻伐。電視台1日晚間二度發聲明道歉，說明原委，表示將「暫停邀約」Miyake。節目主持人之一的派翠克接受《ETtoday星光雲》專訪，談及此事也表達了看法。

▲▼Miyake失言遭電視台封殺，派翠克首度發聲。（圖／泰坦星提供、翻攝自IG）

▲Miyake失言遭電視台封殺，派翠克首度發聲。（圖／泰坦星提供、翻攝自IG）

Miyake因在節目上公開友人的跨性別身份，且未經當事人同意就使用照片，引發當事人的強烈不滿，事發後，她緊急道歉，承認沒有獲得當事人同意就公開照片，電視台1日晚間二度發聲明，「製作單位於製播時曾與來賓確認資料來源及是否可用，獲得肯定之回覆，來賓並簽署播出同意書之情形下，始於節目中露出相關內容。」

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▲電視台封殺Miyake。（圖／翻攝自Miyake臉書）

▲電視台聲明。（圖／翻攝自臉書）

派翠克坦言在新聞爆出來前，就已經看到該名跨性別網紅的發文，自己甚至也認識對方，他原本以為Miyake有特別告知，對於為Miyake的行為難以置信，收起笑臉嚴肅地說：「這很基本常識，怎麼會沒有經過別人同意，然後去做公布別人的事情？妳已經錄影一陣子了，妳應該知道分寸在哪，我也沒有想包庇任何人，雖然她也是我們錄影的同伴，但這件事確實做得不對，那妳現在接連影響到很多人，妳也影響到製作單位，因為我跟妳確認妳說可以，結果...後製還要重新剪輯，不對的事情就是不對，妳的疏忽就要道歉，妳也要跟當事人道歉。」派翠克表示事發後沒聯絡Miyake，也沒有特別跟製作單位說什麼。

▲▼派翠克。（圖／記者謝盛帆攝）

▲派翠克站在理性角度發聲，對此也深感抱歉。（圖／記者謝盛帆攝）

派翠克認為Miyake確實做錯事，應該尊重每個人願意被公開的程度，尤其是在電視上，他也對該跨性別網紅感到抱歉，「這不是我們的本意，而且我們也不知道沒有經過同意。」但他表示每次出事的時候，都是一個很好的學習機會，「也許以後就會更注重，製作單位一直以來都很注重該注重的，也很在乎每個來賓的感受，有時候錄影我開了一些玩笑，結束我都還是會走過去跟他講，遇到每件事大家都在更進步一點。」

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小姐不熙娣, 派翠克, 小s, 出櫃, Miyake

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