ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／56歲汪建民離世！抗癌化療7個月…妹妹慟證實：一切煙消雲散

記者潘慧中／綜合報導

汪建民日前透露罹患肺腺癌第四期，且癌細胞擴散到腦部，令粉絲相當擔心。沒想到，妹妹8日證實他已在昨日晚間離世，「隨著建民哥的離世，一切煙消雲散！」

【更多汪建民過世相關新聞】請點此

▲汪建民化療副作用多，且因脖子開刀導致脖子轉動角度有限。（圖／年代提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲汪建民7日晚間離世。（圖／年代提供）

汪建民抗癌化療了7個月，無奈妹妹8日證實了他離世的噩耗，「很謝謝最後這段時間幫忙的朋友們，包含所有細心照顧的醫療人員、社工朋友。」

汪建民的妹妹謝謝一直以來支持他的朋友，但也對所有被他虧欠的友人致上最深的歉意，「這輩子虧欠的讓他下輩子還給各位，也懇求各位高抬貴手，給家人們一個空間。」

▲汪建民生前癌細胞已擴散至頸椎和腦部。（圖／翻攝自Facebook／汪建民）

最後，汪建民的妹妹也謝謝其女友Joan陪哥哥走完人生最後一程，「謝謝妳在他身邊的不離不棄，也讓妳承擔了很多事情，再次感謝。」死訊震撼演藝圈。

汪建民臉書全文：

致建民哥的朋友們
我是建民哥的妹妹，建民哥於10/7晚間離開了我們，很謝謝最後這段時間幫忙的朋友們，包含所有細心照顧的醫療人員、社工朋友。
謝謝一直以來支持建民哥的朋友們！也對所有被建民哥虧欠的朋友們，致上最深最深的歉意，這輩子虧欠的讓他下輩子還給各位，也懇求各位高抬貴手，給家人們一個空間，隨著建民哥的離世，一切煙消雲散！
最後謝謝在建民哥最後這段時間陪伴他的女朋友Joan，謝謝妳在他身邊的不離不棄，也讓妳承擔了很多事情，再次感謝。
最後祝福大家平安健康

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陸男洗車突下車開後座門　機器仍運轉！門被卡住撞壞

推薦閱讀

快訊／56歲汪建民離世！抗癌化療7個月…妹妹慟證實：一切煙消雲散

快訊／56歲汪建民離世！抗癌化療7個月…妹妹慟證實：一切煙消雲散

汪建民癌逝！馬國畢哽咽「前陣子才去醫院看他」　生前最後對話曝光

汪建民癌逝！馬國畢哽咽「前陣子才去醫院看他」　生前最後對話曝光

67歲阿吉仔錄中國國慶影片炎上！　妻無奈揭心酸真相：為了混口飯吃

67歲阿吉仔錄中國國慶影片炎上！　妻無奈揭心酸真相：為了混口飯吃

汪建民1個月前入ICU！癌細胞擴散頸椎　生前電療65次崩潰：拜託帶走我

汪建民1個月前入ICU！癌細胞擴散頸椎　生前電療65次崩潰：拜託帶走我

汪建民寶媽差12歲姐弟戀太轟動！　她曾淚吐「交往委屈」：我哭死了

汪建民寶媽差12歲姐弟戀太轟動！　她曾淚吐「交往委屈」：我哭死了

樂天女孩死會+1！洪葳「IG洩密」爆熱戀職籃球員林子洧 球團回應了

樂天女孩死會+1！洪葳「IG洩密」爆熱戀職籃球員林子洧 球團回應了

陳詩媛被摸頭「對象不是王齊麟」！影片曝光 正牌男友宣主權：注意點

陳詩媛被摸頭「對象不是王齊麟」！影片曝光 正牌男友宣主權：注意點

汪建民「颱風天上通告」最後公開身影曝光！暴瘦12kg 頭髮全掉光

汪建民「颱風天上通告」最後公開身影曝光！暴瘦12kg 頭髮全掉光

百萬YTR HOOK新片「被要求刪掉這段」！原因曝：嚇壞客戶　傳IG秒黃標

百萬YTR HOOK新片「被要求刪掉這段」！原因曝：嚇壞客戶　傳IG秒黃標

汪建民癌逝「生前最後發文」　曬湛藍天空照：謝謝給我這麼多鼓勵

汪建民癌逝「生前最後發文」　曬湛藍天空照：謝謝給我這麼多鼓勵

評江蕙舞台「背景可怕」遭撻伐！　許常德還原真相不忍了：很不爽

評江蕙舞台「背景可怕」遭撻伐！　許常德還原真相不忍了：很不爽

吳宗憲悲痛汪建民癌逝「心情非常低迷」！　感嘆最後見面：世事無常

吳宗憲悲痛汪建民癌逝「心情非常低迷」！　感嘆最後見面：世事無常

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／56歲汪建民離世！抗癌化療7個月…妹妹慟證實：一切煙消雲散

汪建民癌逝！馬國畢哽咽「前陣子才去醫院看他」　生前最後對話曝光

67歲阿吉仔錄中國國慶影片炎上！　妻無奈揭心酸真相：為了混口飯吃

汪建民1個月前入ICU！癌細胞擴散頸椎　生前電療65次崩潰：拜託帶走我

汪建民寶媽差12歲姐弟戀太轟動！　她曾淚吐「交往委屈」：我哭死了

樂天女孩死會+1！洪葳「IG洩密」爆熱戀職籃球員林子洧 球團回應了

陳詩媛被摸頭「對象不是王齊麟」！影片曝光 正牌男友宣主權：注意點

汪建民「颱風天上通告」最後公開身影曝光！暴瘦12kg 頭髮全掉光

百萬YTR HOOK新片「被要求刪掉這段」！原因曝：嚇壞客戶　傳IG秒黃標

汪建民癌逝「生前最後發文」　曬湛藍天空照：謝謝給我這麼多鼓勵

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

汪建民

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 薛志正悲痛談汪建民　最後一次見面情況曝
  2. 男團選秀驚見「前韓團成員來參賽」！　李洪基罕見變臉：音準都錯
  3. 汪建民《台灣靈異事件》鐵頭警官爆紅！26年前超帥劇照翻出　網淚道別
  4. 吳宗憲悲痛汪建民癌逝「心情非常低迷」！　感嘆最後見面：世事無常
  5. 汪建民「冒2平凡徵兆」一查竟是罹癌！腦內還有2腫瘤　暴瘦12kg眼凹陷
  6. 告別《台灣靈異事件》夥伴鐵頭　謝祖武喊話汪建民：還記得尚智嗎
  7. 汪建民「颱風天上通告」最後公開身影曝光！暴瘦12kg 頭髮全掉光
  8. 汪建民癌逝！馬國畢哽咽「前陣子才去醫院看他」　生前最後對話曝光
  9. 汪建民寶媽差12歲姐弟戀太轟動！　她曾淚吐「交往委屈」：我哭死了
  10. 汪建民癌逝「生前最後發文」　曬湛藍天空照：謝謝給我這麼多鼓勵

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366