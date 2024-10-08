快訊／56歲汪建民離世！抗癌化療7個月…妹妹慟證實：一切煙消雲散

記者潘慧中／綜合報導

汪建民日前透露罹患肺腺癌第四期，且癌細胞擴散到腦部，令粉絲相當擔心。沒想到，妹妹8日證實他已在昨日晚間離世，「隨著建民哥的離世，一切煙消雲散！」

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▲汪建民7日晚間離世。（圖／年代提供）



汪建民抗癌化療了7個月，無奈妹妹8日證實了他離世的噩耗，「很謝謝最後這段時間幫忙的朋友們，包含所有細心照顧的醫療人員、社工朋友。」

汪建民的妹妹謝謝一直以來支持他的朋友，但也對所有被他虧欠的友人致上最深的歉意，「這輩子虧欠的讓他下輩子還給各位，也懇求各位高抬貴手，給家人們一個空間。」

▲汪建民生前癌細胞已擴散至頸椎和腦部。（圖／翻攝自Facebook／汪建民）



最後，汪建民的妹妹也謝謝其女友Joan陪哥哥走完人生最後一程，「謝謝妳在他身邊的不離不棄，也讓妳承擔了很多事情，再次感謝。」死訊震撼演藝圈。

汪建民臉書全文：

致建民哥的朋友們

我是建民哥的妹妹，建民哥於10/7晚間離開了我們，很謝謝最後這段時間幫忙的朋友們，包含所有細心照顧的醫療人員、社工朋友。

謝謝一直以來支持建民哥的朋友們！也對所有被建民哥虧欠的朋友們，致上最深最深的歉意，這輩子虧欠的讓他下輩子還給各位，也懇求各位高抬貴手，給家人們一個空間，隨著建民哥的離世，一切煙消雲散！

最後謝謝在建民哥最後這段時間陪伴他的女朋友Joan，謝謝妳在他身邊的不離不棄，也讓妳承擔了很多事情，再次感謝。

最後祝福大家平安健康