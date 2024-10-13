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你很乖，是最毛骨悚然的稱讚！蔡康永警世文震撼萬人　專家網友掀共鳴

記者田暐瑋／綜合報導

百萬網紅阿滴日前邀請蔡康永上節目對談，深度探討內心的內容備受網友喜愛，上傳6天已超過78萬人次觀看。其中蔡康永談到華人父母的教育觀，直言許多爸媽都會稱讚小孩很乖，但其實這句話相當危險，「當你得到的稱讚，是你很乖的時候，你一定要警覺你正在做一個服從的人。」引發各界熱烈討論。

蔡康永在節目中談起「自我價值」的議題時，提到華人父母的教育觀常會習慣用「很乖」來稱讚孩子，他以從小上英文課時，老師教不出「乖」的英文，而是「服從（Obedient）」，他進一步解釋：「你想像爸媽不是稱讚你乖，（而是）嗯你很服從，這聽起來就毛骨悚然嘛對不對，你乖乖把飯吃完了，然後媽媽說，嗯你很服從。」

▲蔡康永談自我價值觀。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

▲蔡康永談自我價值觀。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

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也因為換個角度來拆解「乖」的意思，蔡康永醒悟「乖」這個字的本質就是「服從」的意思，他直言文化帶給每個人的影響是根深蒂固的，也會讓人自然而然就接受這個評價，他警醒：「當你得到的稱讚，不是你做得很棒，不是你真懂事，而是你很乖的時候，你一定要警覺你正在做一個服從的人。」

▲蔡康永談自我價值觀。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

▲蔡康永談自我價值觀。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

這句話引發網友熱烈討論，也被親子專家「澤爸」稱讚，也很有感觸，直言現在的父母潛意識裡，還是會因為擔心孩子，而採取命令、說服或講大道理的方式，希望孩子能符合自己的期望，他建議，若孩子的叛逆在不違法、傷害他人的情況下，只是單純不想照著父母的期待走，其實父母可以多欣賞孩子的叛逆，「你們會希望孩子成為一個盲從的人嗎？一個勇於挑戰父母的孩子，將來才會勇於挑戰全世界。」

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