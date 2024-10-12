曹寶兒婚禮今登場！　「閃婚被傳懷孕」公司火速發聲了

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星曹寶兒曾出演作品《剩餘公主》、《九尾狐傳》、《戀愛不可抗力》等，廣為觀眾所知，8月底證實和圈外男友結婚，過去她就曾說希望能在30歲出頭就結婚，實現了願望。小倆口婚禮於12日登場，選在與玄彬、孫藝真同一場地「華克山莊首爾大飯店」Aston House舉行。

▲曹寶兒12日與圈外男友完婚。（圖／翻攝自劇照）

根據韓媒報導，曹寶兒的婚禮以非公開形式進行，考量到新郎非演藝圈人士以及雙方家屬的隱私，婚禮僅邀請了親戚與少數親近的朋友出席。值得一提的是，曾與曹寶兒一同擔任SBS節目《白種元的巷弄食堂》班底的白種元和金成柱，也作為嘉賓出席婚禮。

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▲曹寶兒的婚禮以非公開形式進行。（圖／翻攝自韓網）

對於這次沒有事先傳出任何戀愛消息、突然公布結婚計劃，外界一度猜測曹寶兒是否懷孕。對此，曹寶兒的經紀公司澄清：「曹寶兒接下來的一年有持續的拍攝計劃，結婚後也無法度蜜月，因為她將在拍戲中舉行婚禮。只是因為兩人交往已久，所以提前決定了婚禮日期。」

曹寶兒結婚後，將馬不停蹄地進行演藝活動，她即將與觀眾見面的作品包括預計於2025年開播的Netflix神秘愛情古裝劇《彈琴》（暫定名稱），以及Disney+《山寨人生》。