小孟老師／10月16日星座運勢　金牛座事業蒸蒸日上

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：得到客戶讚揚

感情：照顧彼此感受

財運：善用理財軟體

幸運色：紫色

貴人：魔羯

小人：天秤

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雙子座

工作：獲得新的業務

感情：戀愛容易達成

財運：把握市場走勢

幸運色：亮紅色

貴人：處女

小人：雙魚

天秤座

工作：抓住事業良機

感情：適合直接表白

財運：買賣外幣獲利

幸運色：金色

貴人：射手

小人：牡羊

【土象星座】

魔羯座

工作：得到獎勵認可

感情：改變自我內涵

財運：合理管理負債

幸運色：大紅色

貴人：牡羊

小人：射手

金牛座



工作：事業蒸蒸日上

感情：變動中求姻緣

財運：謹慎分析公司

幸運色：玫瑰色

貴人：天秤

小人：獅子

處女座

工作：探尋開創未來

感情：勇敢承擔責任

財運：容易獲得金援

幸運色：玫瑰色

貴人：雙子

小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座

工作：效率增加很多

感情：適時提供支援

財運：誠實建立信用

幸運色：銀色

貴人：天蠍

小人：處女

天蠍座

工作：穩定中有進步

感情：更加善解人意

財運：加強現金監管

幸運色：玫瑰色

貴人：金牛

小人：水瓶

雙魚座

工作：學到新的技能

感情：邂逅機會提高

財運：保持理性不貪

幸運色：藍色

貴人：獅子

小人：金牛

【火象星座】

牡羊座

工作：聚焦核心機遇

感情：相處頗為愉快

財運：網拍賺零用錢

幸運色：黃色

貴人：巨蟹

小人：天蠍

獅子座

工作：進度明顯快速

感情：回味美好歡笑

財運：小額買賣有賺

幸運色：綠色

貴人：水瓶

小人：雙子

射手座

工作：分享工作經驗

感情：親近亮眼異性

財運：定期評估績效

幸運色：橘色

貴人：雙魚

小人：巨蟹

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。