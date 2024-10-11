張雨綺龍鳳胎被爆「有一個是代孕」！葛曉倩開轟：有種就曬孩子護照

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星鄭爽原是頂流演員，卻在2021年爆出代孕風波，因而遭到永久封殺，不料，最近「星女郎」張雨綺也捲入代孕疑雲，原因是她前夫袁巴元的前任葛曉倩出面爆料，指控張雨綺生下的龍鳳胎只有一個是她生的，另一個是透過代理孕母生下。葛曉倩還聲稱，兩個孩子的出生日期相差好幾個月，要求張雨綺公開孩子們的護照以證明她的說法。

▲張雨綺被前夫的舊愛爆料找代孕。（圖／翻攝自張雨綺微博）

張雨綺2016年生下小孩，就曾傳出她透過代孕生子的消息，當時她的經紀人楊天真還特地公開了張雨綺的孕肚照，試圖闢謠。然而，葛曉倩時隔多年再度爆料，將張雨綺再度推上風口浪尖，甚至有網友提起因代孕風波消失於演藝圈的鄭爽，認為張雨綺應該早點出示證明，才能打消各界的質疑聲浪，不過也有人指出她發過小孩照片，兩個嬰兒看起來大小差不多，不太可能是代孕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張雨綺的龍鳳胎被質疑有一個是代孕。（圖／翻攝自微博）

葛曉倩近日時隔多年又再槓上張雨綺，指控前夫袁巴元在還沒與自己離婚時，就跟張偷情。袁巴元隨後出面否認出軌。然而，葛曉倩不甘示弱，逐條反駁他的說法，指控袁巴元與多名女性同時交往，還爆料當年不只她們三人，還有「小四」存在。她質疑袁巴元以憂鬱症為藉口博取同情，並強調男方關閉留言功能是心虛行為，要求他拿出證據回應外界質疑。目前，張雨綺尚未回應此事件。