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温貞菱《姐妹》告別單身重逢學長徐鈞浩　林哲熹曖昧大霈想當富二代

記者蕭采薇／台北報導

温貞菱在台劇《妳是我的姐妹》最新劇情中，將和學生時期暗戀的學長徐鈞浩交往，告別母胎單身！飾演風靡全校的帥氣學長徐鈞浩謙虛表示，自己在求學階段並非經常收到告白信的校草，他自嘲：「比較接近角落生物，偶爾才收到表達心意的物品！」

▲徐鈞浩在《妳是我的姐妹》飾演温貞菱暗戀的學長、李霈瑜是林哲熹高中時期的曖昧對象。（圖／八大提供）

▲温貞菱（右）和徐鈞浩（左）在戲裡交往，告別單身。（圖／八大提供）

回想被暗戀的經驗，徐鈞浩分享說：「曾經有一位學妹，準備了一包小餅乾要給我，當時我正要離開學校，就聽到後方遠處有人叫住我。」當時看得出對方非常緊張，想要趕快將餅乾交到他手上，沒注意到餅乾袋上下拿反，學妹一鬆開手，開口朝下的餅乾就撒落了一地。

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徐鈞浩回憶：「她在手忙腳亂中，又撿了一些放到我手上，然後快步轉身跑走。期間一語不發。」時隔多年，學妹那時的緊張舉動仍讓徐鈞浩印象深刻，他暖心表示：「雖然當時沒有好好說到話，但我到現在還是能感受得到她的心情跟心意。」

▲徐鈞浩在《妳是我的姐妹》飾演温貞菱暗戀的學長、李霈瑜是林哲熹高中時期的曖昧對象。（圖／八大提供）

▲徐鈞浩在《妳是我的姐妹》飾演温貞菱暗戀的學長。（圖／八大提供）

此外，李霈瑜（大霈）和《妳是我的姐妹》裡高中時期的曖昧對象林哲熹，在戲裡都是學霸，兩人失聯多年後重逢，愛好自由的林哲熹，成為了一名拳擊教練之外，也是外送員。林哲熹透露，自己進入演藝圈之前，曾在服飾店、T恤設計公司打過工，從事演藝工作後，則因為要詮釋各種不同的職業背景，多了機會去嘗試。

▲徐鈞浩在《妳是我的姐妹》飾演温貞菱暗戀的學長、李霈瑜是林哲熹高中時期的曖昧對象。（圖／八大提供）

▲林哲熹（右）在《妳是我的姐妹》裡愛好自由。（圖／八大提供）

如果不當演員的話，最嚮往什麼工作？林哲熹先是搞笑妙答：「富二代！」引來眾人笑翻回應：「富二代不是工作啦！」隨後正經思考了一下，他表示可能會想從事跟投資、金融、開發商品相關的工作，「我覺得那是完全另外一種生活方式！我有一些朋友是這樣的人，然後他們的思維和生活方式是完全不一樣的，我覺得蠻有趣，會蠻想嘗試的！」

▲徐鈞浩在《妳是我的姐妹》飾演温貞菱暗戀的學長、李霈瑜是林哲熹高中時期的曖昧對象。（圖／八大提供）

▲李霈瑜（左）是林哲熹（右）在戲裡高中時期的曖昧對象。（圖／八大提供）

 

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妳是我的姐妹, 温貞菱, 李霈瑜, 大霈, 徐鈞浩, 林哲熹

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